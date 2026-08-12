Eclipse solar total hoy, en directo: cómo verlo, dónde quedan gafas especiales, consejos, reacciones y toda la última hora

La Aemet asegura que los cielos estarán despejados en casi todo el país, pero hay que tener cuidado con el calor

El tiempo es un aspecto clave para poder disfrutar del eclipse. Los cielos nublados siempre te pueden fastidiar la experiencia.

Pero, en principio, no va a ser así. Al menos en gran parte de España. los cielos van a permanecer despejados. Solo en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán podría haber nubosidad.

Eso sí, cuidado con el calor, sobre todo si vas a pasar la tarde fuera de casa. Las temperaturas serán altas hoy; en provincias como Córdoba, Badajoz o Toledo podrían superarse los 40ºC de máxima.