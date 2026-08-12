Eclipse solar total hoy, en directo: cómo verlo, dónde quedan gafas especiales, consejos, reacciones y toda la última hora
Toda España se detendrá en la tarde de este miércoles 12 de agosto para seguir un evento astronómico histórico y que pocas veces se repite.
El tiempo es un aspecto clave para poder disfrutar del eclipse. Los cielos nublados siempre te pueden fastidiar la experiencia.
Pero, en principio, no va a ser así. Al menos en gran parte de España. los cielos van a permanecer despejados. Solo en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán podría haber nubosidad.
Eso sí, cuidado con el calor, sobre todo si vas a pasar la tarde fuera de casa. Las temperaturas serán altas hoy; en provincias como Córdoba, Badajoz o Toledo podrían superarse los 40ºC de máxima.
¡Buenos días! Soy Enrique Fernández y recojo el testigo de Alberto. Mi compañero acaba de recordar que aún no ha comprado las gafas y ha salido corriendo a por ellas. ¿Las encontrará? A estas alturas parece complicado.
Aprovecho para recordar la hora del eclipse. Así los más despistados no se lo perderán. Empezará a las 19.30 en el noroeste (por ejemplo, en A Coruña), y la franja de totalidad será alrededor de las 20.30 en gran parte de la península y Baleares. El evento finalizará alrededor de las 21.20.
Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses, decía hace unos días que la imagen del Sol eclipsado es "minúscula y estática": "Lo interesante ocurre a nuestro alrededor: cambios en la intensidad y el color de la luz, la sombra del follaje, bajada de temperaturas y comportamiento de la fauna a tu alrededor, especialmente, la humana".
Efectivamente, además del propio eclipse esta tarde verás fenómenos igual de curiosos y no tan habituales. Por ejemplo, entre la sombra de los árboles verás decenas de medias lunas. Normalmente, cada pequeño hueco entre las hojas de un árbol funciona como una cámara estenopeica. La luz del Sol atraviesa esos huecos y proyecta una imagen del Sol, que hoy será eclipsado.
Esta imagen fue la foto del día para la NASA en Nochebuena de 2005, y da buena cuenta de lo que se verá esta tarde en muchos puntos de España:
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, entre ellas no conducir con las gafas especiales (sí, en serio) o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno.
¿La has oído ya? Hoy Martin (Urrutia, el cantante y actor vizcaíno que pasó por OT) ha publicado una canción que evidentemente va sobre el eclipse y que se titula Cuando el sol bese a la Luna.
"Las bocas callaban, los pechos estaban agitados por la emoción, en los rostros se veían las huellas de una impresión profunda. Una mezcla de asombro y de tristeza invadía a todos los espectadores. Vimos a muchos cuyos ojos estaban a punto de llorar".
Este es un pasaje de una crónica periodística sobre cómo Burgos vivió un eclipse... hace 121 años, en 1905. Mi compañera Elena Santos ha buceado en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica para ver cómo recogió el Diario de Burgos el acontecimiento de hace un siglo. Precisamente Burgos será uno de los lugares idóneos para ver el eclipse solar total de hoy miércoles 12 de agosto.
Muy sencillo: un eclipse solar se da cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. Eso hace que durante unos segundos y desde una parte muy pequeña de la Tierra se pueda ver al Sol completamente tapado por nuestro satélite.
La divulgadora científica Alba Moreno explicaba recientemente que se da una "coincidencia cósmica muy divertida" entre el Sol y la Luna: el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. "Pasa mucho en astronomía y física y es que no nos creemos que somos casualidad. Los eclipses son casualidad y que nosotros estemos aquí también".
Hoy es miércoles 12 de agosto y ya lo notas en el ambiente: España se va a parar esta tarde para vivir un evento astronómico histórico. Un eclipse solar total que no se volverá a poder ver en buena parte del país durante décadas.
Mantente conectado a El HuffPost. Soy Alberto R. Aguiar y te voy a acompañar buena parte del día para que estés a la última con todo lo relacionado con el eclipse: esta tarde vas a ser el que más sepas del tema. Por si quieres soltar algún chascarrillo mientras la gente enmudece viendo la cita cósmica de hoy...