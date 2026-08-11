Prestigiosos medios del Reino Unido lanzan un aviso de lo que podría pasar en España justo a la hora del eclipse: "Existe el temor"

Los prestigiosos diarios británicos The Guardian y Financial Times han lanzado sendos avisos sobre el alto riesgo de incendios devastadores durante el eclipse total de sol que se podrá apreciar en su totalidad en buena parte de España.

"La afluencia masiva de personas a España para presenciar el eclipse solar podría provocar incendios forestales aún más devastadores", titula directamente The Guardian, que alerta de que "el calor implacable y la escasez de lluvias han creado las condiciones ideales para los incendios forestales que han devastado grandes extensiones de España en las últimas semanas".

A esas condiciones se suma una añadida: "La Policía estima que el miércoles se realizarán aproximadamente 1,5 millones de viajes adicionales en coche, y existe el temor de que el volumen de tráfico pueda dificultar el acceso de los vehículos de emergencia si se producen incendios en zonas rurales. Se ha prohibido aparcar en los arcenes o cerca de vegetación seca, así como hacer barbacoas y usar fuegos artificiales".

El papel del cambio climático

En este aspecto, el rotativo británico no tiene dudas de que "el cambio climático provocado por el ser humano está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo y es responsable de una mayor probabilidad de incendios y de zonas quemadas más extensas en el sur de Europa".

Mientras, el Financial Times muestra el contraste entre la devastación de los incendios y el auge del turismo estos días por el eclipse: "Tras los devastadores incendios forestales que azotaron el sector turístico español en 30 años, la demanda hotelera en la zona de máxima cobertura del eclipse se ha disparado".

"Los precios en A Coruña, ciudad del norte de España, se han duplicado con creces, mientras que en Bilbao y Santiago de Compostela han aumentado un 59% y un 31%, respectivamente. En Mallorca, donde el eclipse será visible bajo en el horizonte al atardecer, las tarifas se han incrementado en un 20%", destaca.