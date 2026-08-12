Carrera contrarreloj en Colombia por hallar supervivientes mientras se moviliza la primera ayuda internacional por el seísmo

Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso de entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,4, en Torres del Limonar, en Colombia, el 12 de agosto de 2026.

Los equipos de emergencia y la población local libran una intensa carrera contra el tiempo en Colombia para encontrar a sobrevivientes atrapados bajo los escombros, tras el potente terremoto que sacudió la región occidental del país el pasado lunes.

El movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT). Su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad superficial. Desde el evento principal, las autoridades han contabilizado más de un centenar de réplicas, aunque la mayoría no ha superado la magnitud 4,0.

El balance del impacto humano sigue siendo incierto y las autoridades prevén que la cifra de fallecidos continúe aumentando con el paso de las horas. Existe, a esta hora, una discrepancia entre los recuentos oficiales: mientras el Gobierno nacional, encabezado por el recién estrenado presidente Abelardo de la Espriella, sitúa la cifra de muertos en 188, las autoridades departamentales y regionales estiman que los fallecidos ascienden a al menos 240 personas. Ante la magnitud de la devastación, el Ejecutivo central ha anunciado la declaración del estado de emergencia nacional para agilizar la destinación de recursos.

Centenares de viviendas, edificios residenciales e infraestructura pública sufrieron colapsos totales o parciales, dejando a miles de personas sin refugio ni acceso a servicios básicos. Es uno de los mayores retos ahora: evitar nuevos muertos o heridos por derrumbes, por lo que largas zonas permanecen acordonadas.

Las autoridades coinciden en que la prioridad es la tarea de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Asocapitales reportó 152 estructuras colapsadas y miles de viviendas afectadas. En Valle del Cauca, hay 5.000 "viviendas colapsadas totalmente", informó la gobernación. En Cali, hay al menos 239 personas atrapadas, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, que destacó que 86 personas ya fueron rescatadas entre los escombros. En Pereira, hasta la noche del lunes había 53 personas atrapadas en 58 estructuras colapsadas.

La Cruz Roja activó su sala nacional de crisis con equipos de búsqueda ya desplegados en los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas. Un comunicado detalló que 30 miembros fueron enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas.

Históricamente, las primeras 48 a 72 horas después de un sismo se consideran la ventana de oro para rescatar a personas sepultadas con vida. Después de ese período, las probabilidades de sobrevivir sin acceso al agua disminuyen rápidamente. Algunos equipos de rescate siguen la llamada "regla de los cuatro", según la cual una persona atrapada puede sobrevivir cuatro minutos sin aire, cuatro días sin agua y cuatro semanas sin alimentos. Sin embargo, las investigaciones indican que establecer “plazos rígidos y universales” puede ser impreciso, pues, en circunstancias excepcionales, una persona puede sobrevivir durante más tiempo.

Después del terremoto de magnitud 7,8 que azotó Turquía y Siria en 2023, varias personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros hasta 10 días después del sismo, mucho más de lo esperado. En Venezuela, un hombre fue rescatado ocho días después de que dos terremotos de gran magnitud devastaran partes del país en junio.

Expertos en emergencias y desastres señalan a medios como Reuters que varios factores pueden aumentar las probabilidades de supervivencia después de la “ventana de oro”, entre ellos el acceso de las personas atrapadas a oxígeno, agua y alimentos. El estado de salud de la persona también es determinante, en particular si presenta lesiones leves o daños graves en los órganos internos. De acuerdo con expertos médicos, quienes padecen afecciones preexistentes tienen menos probabilidades de sobrevivir si no pueden acceder a sus medicamentos o si estos les provocan efectos secundarios, como deshidratación.

Casos que esperanzan

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha desvelado esta noche una de esas buenas noticias que generan esperanza, aún, en que hay gente con vida que rescatar. Es el caso de una mujer de 32 años recuperada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad ha cifrado en 243 las personas rescatadas, 83 las fallecidas, 279 las trasladadas a clínicas y hospitales, 85 los heridos atendidos, 14 los animales rescatados y en 45 los desaparecidos. Todo ello mientras cerca de 300 rescatistas se encuentran operando en las calles de la ciudad.

Su homólogo de Cali, Alejandro Eder, ha informado del rescate con vida de cuatro personas a lo largo de la jornada de este martes, al tiempo que ha aseverado que todavía hay "tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible". El regidor ha insistido sobre la importancia y necesidad del "silencio absoluto" en las zonas afectadas en aras de "poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate".

Eder ha confirmado una de las mejores noticias de estas horas: el rescate con vida de un bebé. Como relata la CNN, Brian Osorio Zuluaga dejó su trabajo para ver cómo estaba su abuela tras el terremoto y, en el camino, vio La Torre del Limonar, un edificio residencial de cinco niveles, que se había venido abajo. No dudó, entonces, en ayudar a los servicios de rescate. Mientras intentaba acercarse a la montaña de cemento y barras de hierro, algunos vecinos le advirtieron del peligro inminente: se percibía un fuerte olor a gas y había cables de alta tensión expuestos.

Le dio igual y avanzó. Y entonces fue que escuchó lo que parecía el llanto de un niño. Pidió silencio absoluto, y lo oyó de nuevo. Estaba con un adulto, que tenía una pierna presionada y no podía moverse. "Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé", dijo una voz. Los dos, tras muchos esfuerzos, salieron vivos y fueron atendidos por los sanitarios.

Puesto de mando y canalización de la ayuda

Tras momentos iniciales de incertidumbre sobre los mecanismos de solicitud de asistencia exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un llamado formal a la comunidad internacional. Por instrucción presidencial, el canciller Omar Bula instaló un Puesto de Mando de Cooperación Internacional dedicado exclusivamente a coordinar las ofertas de apoyo humanitario y económico.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo (quien, como De la Espriella, apenas tomó posesión de su cargo el viernes pasado) confirmó que el país ha recibido propuestas de cooperación por un valor cercano a los 1.300 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. "Es una demostración de que el mundo está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia", afirmó el número dos estatal.

Diversos países y organismos multilaterales han anunciado el envío inmediato de personal técnico, suministros y fondos no reembolsables. Por ejemplo, Estados Unidos desplegó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y aprobó un paquete de ayuda por 15,5 millones de dólares destinado a refugios de emergencia, raciones de alimentos y evaluación de daños.

Ecuador puso a disposición 47 rescatistas especializados, unidades caninas de búsqueda y equipamiento del Cuerpo de Bomberos de Quito y El Salvador dispuso el envío de dos aviones cargados con 100 toneladas de ayuda humanitaria. Perú, por su parte, envió un avión con 12,5 toneladas de insumos de primera necesidad y un contingente de 62 socorristas.

El Banco Mundial aprobó, también, una donación no reembolsable de 200.000 dólares para la evaluación técnica de daños, mientras que la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) aportó 500.000 dólares para la atención humanitaria inmediata.

Otros países como Suecia, Turquía, Japón, México, Brasil y Suiza también han formalizado ofrecimientos de asistencia técnica y material que comenzarán a llegar a las zonas más castigadas en las próximas horas. El presidente ha informado de que irán dando paso a esa ayuda de forma progresiva, conforme se vean las necesidades más acuciantes.