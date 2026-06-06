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Preocupación en una playa de Francia por la presencia de un delfín: "Al final gestionamos más a las personas que a los animales"
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Preocupación en una playa de Francia por la presencia de un delfín: "Al final gestionamos más a las personas que a los animales"

El delfín lleva visitando esta costa suroeste francesa desde hace varios meses.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un delfín nadando en el mar.Getty Images

Acostumbrados a surcar mar abierto en grupos y a mantenerse lejos de la actividad humana, los delfines rara vez convierten una playa en su hogar temporal. Por eso, ver un delfín cerca de la costa suele ser un momento fugaz y afortunado. Sin embargo, en la localidad francesa de Saint-Jean-de-Luz, el encuentro se ha convertido en una escena cotidiana, despertando tanto la admiración de vecinos y turistas como el interés de los expertos.

Lo que para muchos es una oportunidad única de observar de cerca a uno de los mamíferos marinos más carismáticos del océano, para los expertos se ha convertido en un motivo de preocupación por las consecuencias que puede tener para el propio animal. Y es que, desde octubre de 2025, una joven hembra de delfín mular se deja ver con frecuencia a escasos metros de la costa suroeste de Francia, acercándose con frecuencia a la orilla.

La escena se repite estos días con la playa llena y el calor apretando: la aleta del cetáceo aparece a pocos metros de la orilla y muchos curiosos se acercan para verla de cerca. La propia ciudad ha reconocido que la presencia del delfín ha despertado fascinación, pero también comportamientos que consideran problemáticos, como rodearlo, perseguirlo en embarcaciones o intentar tocarlo, según recoge Daily Mail.

Multas a quien interactúe con el delfín

Pascale Fossecave, oceanógrafa y concejala de Medio Ambiente de la localidad, sostiene que el animal busca interacción social y muestra una clara curiosidad hacia los humanos. Según la información difundida por el Ayuntamiento, se trata de una joven no madura de entre 5 y 8 años, de unos 2 metros de longitud y alrededor de 200 kilos. La experta también explica que los delfines no “se pierden” con facilidad, sino que mantienen comunicación a distancia, lo que sugiere que este ejemplar no llegó allí por desorientación, sino por una dinámica todavía por aclarar.

Pese a la estampa idílica, el mensaje oficial es tajante: hay que respetar la distancia y no intentar ningún contacto con el animal. "Desafortunadamente, al final gestionamos más a las personas que a los animales, porque es el comportamiento humano el que causa los problemas", denuncia Pascale. Por ello, está prohibido acercarse, perseguir, tocar, alimentar o cortar el paso al cetáceo, y que estas conductas pueden conllevar una multa de 750 euros para particulares y 3.500 para personas jurídicas.

La preocupación de fondo no es solo legal, sino también biológica. NOAA Fisheries advierte que alimentar o acosar a mamíferos marinos hace que asocien a las personas con comida, pierdan cautela natural y alteren conductas esenciales como la alimentación o la migración. Por ello, se recomienda observarlos a distancia y sin nadar ni interactuar con ellos. De lo contrario, el animal puede quedar expuesto a mayores riesgos y perder comportamientos clave para su supervivencia en libertad.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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