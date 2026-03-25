Habrá nueva película de 'El señor de los anillos' con Peter Jackson a los mandos: todos los detalles

Buenas noticias para los amantes de universo de la Tierra Media. El cineasta neozelandés Peter Jackson ha anunciado este miércoles el desarrollo de una nueva cinta de la saga El señor de los anillos. Además, Jackson ha anunciado que el guion correrá a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee.

La nueva cinta, que tendrá el título The Lord of the Rings: Shadows of the Past, seguirá a otra de este universo que ya está en marcha, The Hunt for Gollum, que estará dirigida por Andy Serkis y tiene previsto su estreno para 2027.

"Andy está haciendo un trabajo magnífico. Tiene una pinta increíble. El guion está tomando forma y creo que va a ser una película realmente buena", comentó Jackson en el vídeo promocional de Warner Bros. de este anuncio.

Una cinta basada en los capítulos de 'La comunidad del anillo' que no formaron parte de la primera película

En este mismo vídeo Colbert señaló que para el guion de este filme se ha basado en seis de los capítulos iniciales de la novela La comunidad del anillo, del británico J.R.R. Tolkien, que no formaron parte de la primera película de la saga.

"Pensé: 'Espera, quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?'", señala el presentador de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo programa dejará de emitirse el próximo mes de mayo.

La trama adelantada por el medio especializado Variety señala que 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se embarcan en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura.

Mientras, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de empezar.

Variety recuerda que no es la primera vez que Jackson y Colbert trabajarán juntos. Colbert tuvo un pequeño papel en El hobbit: La desolación de Smaug en 2013 y dirigió además a Jackson y a tres estrellas de esa saga, Ian McKellen, Viggo Mortensen y Elijah Wood, en el cortometraje Darrylgorn (2019), situado en la Tierra Media imaginada por Tolkien.

Las películas de El señor de los anillos le han valido a Jackson 17 premios Óscar. Once de ellos, incluido el de mejor película y mejor director, fueron por El señor de los anillos: El retorno del rey, de 2003