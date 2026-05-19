La reacción de Arturo Pérez-Reverte a la imputación de Zapatero es tan breve como reveladora

Las reacciones a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no han dejado de sucederse desde que se conoció la noticia. Una de ellas ha sido la del prestigioso escritor Arturo Pérez‑Reverte, quien no ha comentado directamente el caso, pero sí ha respondido a un usuario de X que rescataba unas declaraciones del periodista de 2024 sobre el expresidente socialista.

El usuario Manuel Lorenzo Ramón (@mlorenzofo) recuperó un tuit de julio de 2024 del escritor en el que afirmaba lo siguiente: "Si todavía fuera el reportero que fui, dedicaría una temporada a investigar a fondo el papel que el omnipresente Rodríguez Zapatero hace y lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela".

"Pero solo soy uno que escribe novelas. Que de eso se ocupen otros", remató por aquel entonces Reverte, del que es bien sabido que Zapatero nunca ha sido de su gusto. Él mismo lo dejaba claro en un comentario de ese mismo hilo, en respuesta a un usuario que replicaba: "A usted le gustaba mucho. Le sigo desde hace años y yo repasaría lo que dijo sobre él".

"¿Bola de cristal o sentido común?"

Reverte no se contenía en su respuesta: "Repase, repase. Y luego discúlpese por afirmar semejante chorrada". Ahora, Manuel Lorenzo ha aprovechado la noticia que ha sacudido la actualidad para afirmar: "Este hombre además de biblioteca tiene una bola de cristal. ¿O es solo sentido común?".

Ha sido entonces cuando Reverte se ha pronunciado de nuevo sobre el tema, contestando con un escueto: "Solo sentido común". No ha dicho mucho más, más allá del retuit a la cita de su tuit de 2024, pero ha bastado para dejar clara su opinión sobre el caso de Zapatero.

Ola de reacciones a Zapatero

Entre las reacciones más destacadas se encuentra la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que respondió a un vídeo rescatado en X de Feijóo de hace una semana, en el que se preguntaba cómo el líder de la oposición podía haber hecho el "vaticinio" de que iba a ser investigado.

Por otro lado, Jordi Évole también reaccionó, acordándose de una popular frase de José María Aznar, expresidente del Gobierno: "Por primera vez se condena a un Fiscal General del Estado, por primera vez se imputa a un expresidente del gobierno Por primera vez... El que pueda hacer, que haga".

El escritor Rafael Narbona escribió en X un microrrelato sobre el asunto, cargado de ironía y de crítica hacia la "imparcial justicia española", con un añadido dirigido a Isabel Díaz Ayuso.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, afirmó que pensaba "lo mismo hoy que entonces" y recuperó lo que le dijo al PP: "¿Saben ustedes, sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, por qué odian tanto y le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero".