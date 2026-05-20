El gobernador de California carga contra Trump y lanza una frase demoledora: "Su Administración es una historia de corrupción"

El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó este martes el tono contra Donald Trump y dejó una de las frases más contundentes pronunciadas hasta ahora desde el Partido Demócrata contra el presidente estadounidense.

"La Administración Trump es una historia de corrupción", aseguró durante un acto organizado en Washington por el Center for American Progress (CAP), donde participaron varias figuras destacadas del partido.

Newsom, uno de los dirigentes demócratas que más suenan de cara a las presidenciales de 2028, acusó directamente al entorno de Trump de utilizar el poder político para favorecer intereses personales y económicos.

"Corrupción a gran escala"

El gobernador californiano denunció supuestos acuerdos económicos vinculados al círculo próximo del presidente y habló de una corrupción "como nunca antes habíamos visto".

"Estamos hablando de una corrupción a gran escala", afirmó antes de mencionar a familias cercanas a Trump como los Kushner o los Witkoff.

Pero Newsom fue todavía más allá y cargó también contra las instituciones estadounidenses por, según él, estar permitiendo esa deriva.

"¿Dónde están las instituciones también cediendo, también vendiéndose?", se preguntó durante su intervención.

Acusa a Trump de querer "amañar las elecciones"

Uno de los momentos más duros del discurso llegó cuando el gobernador habló del sistema electoral estadounidense.

Los republicanos, afirmó, "están tratando de amañar las elecciones", después de criticar decisiones recientes del Tribunal Supremo relacionadas con la Ley de Derechos Civiles y el rediseño de distritos electorales en algunos estados del sur.

Según Newsom, esas modificaciones reducen el peso electoral de minorías como la afroamericana y ponen en riesgo pilares básicos de la democracia estadounidense.

"Lo que sostiene nuestra democracia está en verdadero peligro en este momento", advirtió.

Un discurso pensado también para 2028

Aunque el acto estaba centrado oficialmente en las elecciones de medio mandato, muchos interpretan este endurecimiento del discurso como un movimiento de posicionamiento nacional de Newsom.

El gobernador defendió que los demócratas necesitan abandonar el perfil moderado y convertirse en un partido de "luchadores".

"La gente quiere luchadores, gente con convicción y claridad", sostuvo.

También acusó a Trump de querer llevar a Estados Unidos "de vuelta a un mundo anterior a los años 60", mencionando retrocesos en derechos civiles, derechos de las mujeres o derechos LGBTQ.

Todo ello en un momento en el que Gavin Newsom aparece cada vez con más fuerza en las quinielas para liderar al Partido Demócrata tras la era Biden.