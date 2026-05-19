Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El consejo de un carnicero para que el entrecot no se seque con el típico corte lateral
Virales
Virales

El consejo de un carnicero para que el entrecot no se seque con el típico corte lateral

El creador de contenido conocido como "El As Carnicero" explica por qué mucha gente estropea la carne antes incluso de cocinarla.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El entrecot de ternera se adereza con tomillo, romero, pimentón dulce, pimienta negra, sal gruesa, vinagre de frambuesa y aceite de oliva. Ésta es la receta.COOKPAD

Pocas cosas generan más debates culinarios que una buena carne a la parrilla. Punto de cocción, sal, brasas, temperatura… y ahora también los famosos cortes laterales que mucha gente hace al entrecot antes de cocinarlo. 

El tema ha vuelto a explotar en TikTok gracias a un vídeo de la cuenta @el_as_carnicero, donde este divulgador especializado en carne cuestiona una práctica muy habitual en barbacoas y parrillas: rajar el lateral graso del entrecot para evitar que la pieza "encoja".

"Hacer un pequeño corte superficial en la grasa para aliviar la tensión es una cosa", explica en el vídeo. "Otra es empezar a rajar un entrecot bueno como si estuvieras abriendo un paquete".

"Cada corte es una salida más para los jugos"

El carnicero asegura que mucha gente después no entiende por qué la carne pierde jugosidad durante la cocción.

"Cada corte que haces es una salida más para que la grasa y los jugos se pierdan", advierte mientras muestra una pieza de carne en cámara.

Según explica, el verdadero problema normalmente no está en que el entrecot se encoja, sino en otros errores mucho más comunes: cocinar la carne demasiado fría, no dejar que se atempere antes de pasarla al fuego o usar una parrilla con poca temperatura.

El error que mucha gente comete en la barbacoa

En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, también insiste en la importancia del sellado inicial.

"A mí me encanta sellarla primero y luego trabajar la grasa lateral", comenta, defendiendo que una buena pieza "no necesita inventos".

Su conclusión es bastante clara: "Menos cortes y más saber cocinar la carne".

La publicación ha generado un enorme debate entre usuarios divididos entre quienes hacen siempre esos cortes laterales y quienes creen que es una práctica que arruina el entrecot.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos