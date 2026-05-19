El consejo de un carnicero para que el entrecot no se seque con el típico corte lateral

El entrecot de ternera se adereza con tomillo, romero, pimentón dulce, pimienta negra, sal gruesa, vinagre de frambuesa y aceite de oliva. Ésta es la receta.

Pocas cosas generan más debates culinarios que una buena carne a la parrilla. Punto de cocción, sal, brasas, temperatura… y ahora también los famosos cortes laterales que mucha gente hace al entrecot antes de cocinarlo.

El tema ha vuelto a explotar en TikTok gracias a un vídeo de la cuenta @el_as_carnicero, donde este divulgador especializado en carne cuestiona una práctica muy habitual en barbacoas y parrillas: rajar el lateral graso del entrecot para evitar que la pieza "encoja".

"Hacer un pequeño corte superficial en la grasa para aliviar la tensión es una cosa", explica en el vídeo. "Otra es empezar a rajar un entrecot bueno como si estuvieras abriendo un paquete".

"Cada corte es una salida más para los jugos"

El carnicero asegura que mucha gente después no entiende por qué la carne pierde jugosidad durante la cocción.

"Cada corte que haces es una salida más para que la grasa y los jugos se pierdan", advierte mientras muestra una pieza de carne en cámara.

Según explica, el verdadero problema normalmente no está en que el entrecot se encoja, sino en otros errores mucho más comunes: cocinar la carne demasiado fría, no dejar que se atempere antes de pasarla al fuego o usar una parrilla con poca temperatura.

El error que mucha gente comete en la barbacoa

En el vídeo, que acumula miles de visualizaciones, también insiste en la importancia del sellado inicial.

"A mí me encanta sellarla primero y luego trabajar la grasa lateral", comenta, defendiendo que una buena pieza "no necesita inventos".

Su conclusión es bastante clara: "Menos cortes y más saber cocinar la carne".

La publicación ha generado un enorme debate entre usuarios divididos entre quienes hacen siempre esos cortes laterales y quienes creen que es una práctica que arruina el entrecot.