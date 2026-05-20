Mercedes Milá se moja como pocas veces en 'La Revuelta' y deja una frase tajante sobre Zapatero que no dejará indiferente a nadie

Mercedes Milá visitó este lunes por primera vez 'La Revuelta' y acabó protagonizando uno de los momentos políticos más inesperados del programa de David Broncano.

La veterana periodista acudió al espacio de TVE para presentar su nuevo proyecto televisivo, 'Me meto en un jardín', pero la conversación terminó derivando hacia uno de los asuntos más delicados de las últimas semanas: las informaciones y acusaciones que han salpicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el conocido como 'caso Plus Ultra'.

Y Milá no dudó ni un segundo en posicionarse.

En pleno programa, y entre bromas y comentarios distendidos, la periodista lanzó una frase que rápidamente empezó a circular por redes sociales: "No me creo una línea".

"Para mí es inocente"

La comunicadora calificó directamente de "montaje" las informaciones aparecidas sobre Zapatero y defendió públicamente al expresidente asegurando que conoce bien cómo es personalmente.

"Es un tipo de primera categoría", afirmó durante la entrevista con Broncano, insistiendo varias veces en que, para ella, no existe ninguna duda sobre su inocencia.

"No me creo nada, para mí es inocente", vino a resumir durante una conversación que poco a poco fue subiendo de tono político.

Milá aseguró además que las acusaciones que han aparecido en torno al expresidente le parecen "muy retorcidas" y defendió que el tiempo acabará demostrando que no había fundamento en ellas.

La frase sobre la Justicia española

Pero la periodista no se quedó ahí.

Durante su intervención en 'La Revuelta', Mercedes Milá terminó cargando también contra el sistema judicial español, al que llegó a definir como "un desastre".

Sus declaraciones sorprendieron especialmente por el tono directo y poco habitual en un programa que normalmente se mueve más en el terreno del entretenimiento y el humor que en el debate político abierto.

Broncano, de hecho, fue dejando espacio para que Milá desarrollara su reflexión mientras en redes sociales comenzaban a multiplicarse los comentarios sobre el momento.

También salió en defensa de Pedro Sánchez

La periodista fue incluso más allá y aseguró que, si actualmente tuviera un programa diario en directo, habría salido públicamente a defender también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según explicó, cree que existe un intento de desgaste político contra el Ejecutivo y contra determinadas figuras de la izquierda española.

"Zapatero para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días", insistió ya en la parte final de la entrevista.

Las declaraciones de Milá llegan además en un momento especialmente polarizado políticamente y en plena batalla pública entre Gobierno, oposición, jueces y medios de comunicación, un contexto que hizo todavía más llamativa su intervención en uno de los programas más vistos del momento en televisión y redes sociales.