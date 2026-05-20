Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mercedes Milá se moja como pocas veces en 'La Revuelta' y deja una frase tajante sobre Zapatero que no dejará indiferente a nadie
Virales
Virales

Mercedes Milá se moja como pocas veces en 'La Revuelta' y deja una frase tajante sobre Zapatero que no dejará indiferente a nadie

La periodista sorprendió a David Broncano defendiendo abiertamente al expresidente y cargando además contra la Justicia española

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La periodista Mercedes Milá.GETTY

Mercedes Milá visitó este lunes por primera vez 'La Revuelta' y acabó protagonizando uno de los momentos políticos más inesperados del programa de David Broncano.

La veterana periodista acudió al espacio de TVE para presentar su nuevo proyecto televisivo, 'Me meto en un jardín', pero la conversación terminó derivando hacia uno de los asuntos más delicados de las últimas semanas: las informaciones y acusaciones que han salpicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el conocido como 'caso Plus Ultra'.

Y Milá no dudó ni un segundo en posicionarse.

En pleno programa, y entre bromas y comentarios distendidos, la periodista lanzó una frase que rápidamente empezó a circular por redes sociales: "No me creo una línea".

"Para mí es inocente"

La comunicadora calificó directamente de "montaje" las informaciones aparecidas sobre Zapatero y defendió públicamente al expresidente asegurando que conoce bien cómo es personalmente.

"Es un tipo de primera categoría", afirmó durante la entrevista con Broncano, insistiendo varias veces en que, para ella, no existe ninguna duda sobre su inocencia.

"No me creo nada, para mí es inocente", vino a resumir durante una conversación que poco a poco fue subiendo de tono político.

Milá aseguró además que las acusaciones que han aparecido en torno al expresidente le parecen "muy retorcidas" y defendió que el tiempo acabará demostrando que no había fundamento en ellas.

La frase sobre la Justicia española

Pero la periodista no se quedó ahí.

Durante su intervención en 'La Revuelta', Mercedes Milá terminó cargando también contra el sistema judicial español, al que llegó a definir como "un desastre".

Sus declaraciones sorprendieron especialmente por el tono directo y poco habitual en un programa que normalmente se mueve más en el terreno del entretenimiento y el humor que en el debate político abierto.

Broncano, de hecho, fue dejando espacio para que Milá desarrollara su reflexión mientras en redes sociales comenzaban a multiplicarse los comentarios sobre el momento.

También salió en defensa de Pedro Sánchez

La periodista fue incluso más allá y aseguró que, si actualmente tuviera un programa diario en directo, habría salido públicamente a defender también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según explicó, cree que existe un intento de desgaste político contra el Ejecutivo y contra determinadas figuras de la izquierda española.

"Zapatero para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días", insistió ya en la parte final de la entrevista.

Las declaraciones de Milá llegan además en un momento especialmente polarizado políticamente y en plena batalla pública entre Gobierno, oposición, jueces y medios de comunicación, un contexto que hizo todavía más llamativa su intervención en uno de los programas más vistos del momento en televisión y redes sociales.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos