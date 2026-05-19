Rusia ya no tiene trabajadores: la guerra vacía fábricas, dispara salarios y amenaza con una crisis económica de décadas

El presidente ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en el Kremlin tras la celebración del Día de la Victoria en la II Guerra Mundial.

Rusia vive una paradoja económica cada vez más preocupante: el desempleo está en mínimos históricos, pero precisamente eso se ha convertido en una amenaza para el futuro del país. La guerra de Ucrania, el envejecimiento demográfico y la emigración masiva de jóvenes han dejado a Moscú sin suficientes trabajadores para sostener su economía.

La situación ha alcanzado un punto tan extremo que incluso el Kremlin admite ya abiertamente el problema. "El empleo ha alcanzado niveles máximos, prácticamente sin recursos laborales ociosos", reconoció recientemente el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en una entrevista en Vedomosti.

La tasa oficial de paro ronda el 2,2%, una de las más bajas del mundo. Pero lejos de ser una señal de prosperidad, economistas y organismos internacionales advierten de que refleja una realidad mucho más inquietante: Rusia se está quedando sin gente para trabajar.

La guerra vacía el mercado laboral ruso



La invasión de Ucrania ha agravado un problema demográfico que ya existía antes de 2022. Según estimaciones citadas por Bloomberg, Rusia ha sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas militares desde el inicio de la guerra, incluyendo hasta 325.000 muertos.

A eso se suma otro fenómeno igual de importante: cientos de miles de personas en edad de trabajar han abandonado el país para evitar la movilización o por rechazo a la guerra. Las estimaciones hablan de entre 500.000 y 800.000 rusos emigrados desde el inicio del conflicto.

Y mientras parte de la población combate en el frente, otra enorme masa laboral ha sido absorbida por la economía militar: fábricas de armamento, logística, producción industrial y servicios vinculados al esfuerzo bélico.

El resultado es una auténtica "hambruna de personal", como la definió el economista Rostislav Kapelyushnikov, subdirector del centro de investigación laboral de la Escuela Superior de Economía de Moscú.

La crisis demográfica rusa viene de mucho antes

El problema, sin embargo, no empezó con la guerra. Rusia arrastra desde hace décadas un fuerte deterioro demográfico derivado del desplome de la natalidad tras el colapso de la Unión Soviética. Entre 2015 y 2022, la población rusa en edad de trabajar ya había caído en unos 4,9 millones de personas, según Bloomberg Economics.

Ahora la situación se acelera porque cada vez se jubilan más trabajadores de los que entran al mercado laboral. El demógrafo Igor Efremov explica que el número de rusos de entre 25 y 39 años ha caído en unos 4 millones mientras aumenta rápidamente la proporción de empleados mayores de 55 años.

"La población de Rusia seguirá envejeciendo y la proporción de jóvenes y niños seguirá disminuyendo", advierte Efremov. "No se trata de una crisis temporal del mercado laboral, sino de una norma a largo plazo que persistirá durante décadas".

Rusia necesita millones de trabajadores



Las cifras que manejan las autoridades rusas son enormes. Bloomberg Economics calcula que el país necesita ya 1,5 millones de trabajadores adicionales para equilibrar el mercado laboral. La Unión Rusa de Industriales y Empresarios eleva el déficit hasta 3 millones de personas antes de 2030.

Y las previsiones oficiales del Gobierno ruso hablan incluso de la necesidad de incorporar 11 millones de trabajadores adicionales durante los próximos años. La escasez afecta especialmente a sectores estratégicos: industria, transporte, sanidad, investigación científica y tecnologías de la información. La falta de médicos preocupa especialmente. En algunas regiones rusas, las autoridades alertan de que el déficit sanitario podría alcanzar el 40% en pocos años.

El gran giro: Rusia busca inmigrantes desesperadamente



La gravedad de la situación está obligando al Kremlin a adoptar medidas impensables hace pocos años. Rusia siempre ha dependido parcialmente de trabajadores de Asia Central, especialmente de Uzbekistán, Tayikistán o Kirguistán. Pero ahora Moscú ha empezado a buscar mano de obra mucho más lejos.

En 2025, el número de permisos de trabajo para extranjeros superó los 240.000, el dato más alto desde al menos 2017. El crecimiento más fuerte llega desde India, Bangladés, Sri Lanka y China.

El caso indio es especialmente llamativo: Rusia pasó de conceder unos 5.000 permisos laborales a ciudadanos indios en 2021 a más de 56.000 el año pasado, según las estadísticas del Ministerio del Interior. Muchos de esos trabajadores ya realizan tareas municipales, construcción, limpieza urbana y servicios básicos en grandes ciudades rusas.

La economía de guerra empieza a pasar factura



El gran problema para Rusia es que buena parte de la mano de obra movilizada hacia la guerra adquiere habilidades útiles para el conflicto, pero poco aprovechables para mejorar la productividad de la economía civil.

Aunque el conflicto terminara pronto, Moscú podría enfrentarse a cientos de miles de personas desconectadas del mercado laboral tradicional durante años. Mientras tanto, la escasez de trabajadores obliga a subir salarios, aumenta costes de producción y alimenta la inflación.

La presidenta del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, ya advirtió de que la Rusia moderna nunca había sufrido un déficit laboral tan severo. "Esta es una nueva realidad tanto para el gobierno como para las empresas", reconoció.