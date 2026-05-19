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Un catedrático de Derecho analiza el auto sobre Zapatero y saca una conclusión cristalina
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Un catedrático de Derecho analiza el auto sobre Zapatero y saca una conclusión cristalina

"Mucha palabrería".

Juan De Codina
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

El catedrático de Derecho Javier Pérez Royo ha analizado en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas el auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, relativo a José Luis Rodríguez Zapatero.

En él se califica al expresidente del Gobierno como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", cuyo objetivo era la "obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

El auto le atribuye supuestos delitos de blanqueo de capitales y de tráfico de influencias. Pérez Royo ha comentado en primer lugar que se trata de "un auto vacío, mucho ruido y poquísimas nueces, no hay nada": "Para que exista el tráfico de influencias, tiene que demostrarse en el auto que hay una influencia irresistible sobre el funcionario público que tiene que tomar esa decisión".

"No hay nada, mucha palabrería"

"En este caso es que el funcionario público es el Consejo de Ministros, que es el que aprueba la norma mediante la cual se regulan las ayudas a las empresas en ese momento, y no hay una sola referencia en el auto de ningún funcionario público, ni siquiera la SEPI, sobre el cual se haya actuado por parte de Zapatero de una manera irresistible para que se concediera el préstamo a Air Europa", ha defendido.

Por todo ello, ha insistido en que "no hay nada, no hay nada, hay mucha palabrería, mucha palabrería, pero no hay absolutamente nada". Además, ha añadido que el tráfico de influencias se produciría en dos ámbitos:

  • "Sobre las autoridades españolas que tenían que aprobar el préstamo para Plus Ultra".
  • "Sobre las autoridades venezolanas que tenían que facilitar las operaciones aéreas de parte de Plus Ultra entre Venezuela y España".

"Un auto jurídicamente vacío"

Ha defendido que tampoco existe ninguna indicación precisa de que la supuesta influencia fuera para otorgar un trato de favor a Plus Ultra por parte de las autoridades venezolanas: "No hay ninguna indicación precisa de que haya una actuación irresistible para el funcionario venezolano que tenía que conceder esto por parte de Zapatero".

Ha concluido, de nuevo, asegurando que se trata de un auto "jurídicamente vacío".

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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