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Olha, 70 años, sobreviviente del último ataque ruso a Dnipro: "Estaba comiendo en mi cocina, vi un destello y algo explotó"
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Olha, 70 años, sobreviviente del último ataque ruso a Dnipro: "Estaba comiendo en mi cocina, vi un destello y algo explotó"

"Mi nieto me llamó y me preguntó cómo estaba. ¿Qué se suponía que le iba a decir...?".

Redacción HuffPost
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Una familia observa los destrozos del ataque ruso sobre Dnipro
Una familia observa los destrozos del ataque ruso sobre DniproAnadolu via Getty Images

El infierno de la guerra desatada por Rusia contra Ucrania continúa, ya camino de los cuatro años y medio. Lejos queda la orden de invasión dada por Vladimir Putin en lo que creía que sería una 'guerra relámpago' y un éxito asegurado en cuestión de semanas. 

La realidad no pudo ser más contraria y desde el primer mes se vio que Rusia no lograría sus objetivos iniciales. Pero la guerra no ha parado y el sufrimiento del pueblo ucraniano continúa en pleno 2026. Olha, a sus 70 años, es una de las voces que ha sufrido y sobrevivido a una de las últimas oleadas indiscriminadas de Moscú.

El ataque tuvo lugar en la localidad de Dnipro, en el este del país y cerca de Zaporiyia. En esta localidad relevante por su extensión y su ubicación en torno al río Dnieper. Allí estaba Olha Melnychenko en la noche del domingo al lunes, cuando alrededor de las 4 de la madrugada escuchó las sirenas antiaéreas por los drones rusos que se adentraron en la ciudad. 

El ataque le pilló desvelada. "Estaba sentada comiendo en mi cocina cuando vi un destello y algo explotó", recuerda en un testimonio transmitido a Business Insider

Los misiles reventaron parte de su casa. La puerta principal y las ventanas se destrozaron, dejando atrapada a Olha a sus 70 años. No pudo salir de los escombros de otra forma que con la ayuda del equipo de rescatistas. 

Pese al susto y al destrozo de su casa, salió ilesa, algo que no pueden decir otros vecinos. "Mi nieto me llamó y me preguntó cómo estaba. ¿Qué se suponía que le iba a decir? [...] Gracias a Dios, estoy viva", admite con lágrimas la anciana, que ahora está alojada en el apartamento de otros familiares . 

El balance de la inteligencia militar de Kiev determinó que el ejército ruso bombardeó con fiereza Dnipro y las zonas cercanas en un ataque a gran escala que incluyó más de 540 misiles, balísticos y de crucero, junto a un alto número de drones. La ofensiva se extendió durante varias horas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. 

Aún en la oscuridad, los servicios de emergencia tuvieron que ponerse manos a la obra para rescatar y comenzar a reconstruir, con la ayuda de los propios vecinos, las viviendas destrozadas y otras instalaciones básicas para la población.

Redacción HuffPost
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