Raphael: "En ningún momento pensé en retirarme ni en alejarme durante mucho tiempo"

Pocos artistas españoles pueden alzar la bandera de llevar más de 64 años de trayectoria a sus espaldas y seguir sobre las tablas de festivales, dando conciertos y, sobre todo, con canciones que sean reconocidas por adolescentes, jubilados y jóvenes. Raphael es, sin duda, uno de los grandes nombres de la música española.

Su amplio rango vocal y su presencia escénica han acompañado a los grandes hitos musicales que le han llevado a ser uno de los cinco artistas del mundo con un disco de Uranio —reconocimiento a las 50 millones de copias vendidas por encima del disco de diamante— y el único español.

Lejos de retirarse de los escenarios, una opción que ni se plantea a sus 83 años, el cantante sigue con giras y nuevos proyectos. Ejemplo de ello es ese próximo disco que tendrá México como eje central o la actuación de este jueves 18 de junio parte del Icónica Santalucía Sevilla Fest que se celebra en la sevillana Plaza de España. Según cuenta a El HuffPost, para el de Linares no hay ningún truco, simplemente "la vocación".

"La vocación por la música, por mi profesión y, sobre todo, por la relación con mi público, quien me ha permitido seguir más de seis décadas haciendo lo que más me gusta: cantar encima de un escenario para ellos", señala.

Cuando Raphael lanzó ese Yo soy aquel en 1966, la industria musical ni se imaginaba lo que iban a ser las plataformas de streaming. Sobre si el propósito que tienen los nuevos artistas frente a los que se tenía en un momento en el que el disco y la venta física eran el centro de todo, el artista cree que "todo evoluciona", pero se mantienen ciertos valores.

"La industria de la música ha cambiado muchísimo y hoy está completamente integrada en la era digital. Sin embargo, en esencia sigue teniendo el mismo propósito que hace décadas: acercar la música al público y emocionar a través de ella. Han cambiado las herramientas y los canales, pero no la finalidad", señala.

Raphael en un concierto en la Plaza de toros de Albacete el pasado 30 de mayo. JUAN NAHARRO

De hecho, canciones de Raphael como Mi gran noche, el Tamborilero o Qué sabe nadie han trascendido cualquier tipo de desgaste de la industria y han pasado a ser bailada por abuelos y por nietos. El mismo artista que actuó en el Festival de Benidorm, lo ha hecho junto a nombres del indie en espacios como el Sonorama Ribera de 2014.

"Tengo la fortuna de contar con un público intergeneracional desde hace ya muchos años. Imagino que los abuelos llevaron a los padres, los padres a los hijos y los hijos a los nietos... y todos se quedaron (risas). La música no entiende de edades; entiende de emociones", destaca el artista.

"Ojalá existieran más espacios dedicados a la música en directo y a los artistas" Raphael

Sin embargo, no solo han proliferado los festivales y sus oyentes se han diversificado, también ha cambiado la música en televisión. De programas como Tele-ritmo o Aplauso a que prácticamente la música en directo sea un formato casi ausente tanto de la televisión pública como en la privada. De hecho, no ha querido faltar en ocasiones especiales como lo fue La casa de la música (La 1) que se emitió durante la final de Eurovisión 2026 o las distintas galas de Navidad o Fin de año.

Para él, hace falta más música "no solo en la televisión pública, sino en la televisión en general". "La música es cultura, y la cultura, junto a la educación, constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Ojalá existieran más espacios dedicados a la música en directo y a los artistas. Siempre será una buena noticia", enfatiza.

Raphael, quien representó a España en Eurovisión dos años consecutivos —en Luxemburgo en 1966 con Yo soy aquel y en 1967 en Viena con Hablemos del amor— se muestra tajante con la decisión de la retirada de RTVE: "La entendí perfectamente. La defensa de los Derechos Humanos debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración".

"La defensa de los Derechos Humanos debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración" Raphael

Un artista vitalista y con sueños por cumplir tras 60 años sobre las tablas

El 18 de diciembre de 2024, mientras grababa un especial de Navidad en La Revuelta (La 1) junto a David Broncano, el cantante tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre, inicialmente por lo que parecía ser un ictus, posteriormente descartado, y que en realidad escondía otro diagnóstico: un linfoma cerebral.

Seis meses después de su ingreso, en junio de 2026, l artista volvía sobre las tablas del madrileño Teatro Real. Tal y como cuenta a El HuffPost, tuvo claro desde un primer momento que este susto de salud no le iba a apartar de los escenarios, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones médicas.

"No. Nunca", sentencia a la pregunta de si se planteó una retirada o un descanso más largo. "Siempre tuve la certeza de que iba a regresar a los escenarios. Evidentemente, había que seguir las indicaciones médicas y hacer las cosas bien, pero en ningún momento pensé en retirarme ni en alejarme durante mucho tiempo", señala. "Mi lugar está sobre un escenario y tenía muy claro que volvería", añade.

Raphael en una imagen de archivo en 1967. Getty Images

Tampoco es un artista al que le guste demasiado hacer balance, ni mirar hacia atrás. "Siempre he preferido mirar hacia adelante", recuerda. "He vivido mucho, he aprendido mucho y, naturalmente, he cometido errores como cualquier persona. Pero incluso de los errores se aprende. El mañana siempre me ha interesado más que el ayer", apunta.

De hecho, no duda en apuntar a nuevos retos e incluso abre la puerta a posibles colaboraciones con nuevos artistas. "Mientras haya ilusión, siempre habrá sueños por cumplir. Lo importante es no perder nunca la curiosidad ni las ganas de seguir creando. El trabajo, el esfuerzo y la vocación son los mejores aliados para cumplirlos", sentencia.

"Mientras haya ilusión, siempre habrá sueños por cumplir. Lo importante es no perder nunca la curiosidad ni las ganas de seguir creando" Raphael

"Por suerte, España vive un momento extraordinario en cuanto a talento musical. Hay muchos artistas llevando nuestra música por todo el mundo. Rosalía, por ejemplo, está consiguiendo algo muy importante", destaca el de Linares, quien deja una puerta abierta a una colaboración.

"¿Con Arde Bogotá? Me parece una banda fantástica", detalla. Tampoco criminaliza herramientas como el autotune, de las que dice que "depende del uso que se haga de ellas". "Son herramientas y, como cualquier herramienta, todo depende del uso que se haga de ellas", apunta. No obstante, él prefiere cuidar su voz, la que es su gran herramienta y una de las más prodigiosas de la historia de la música en español. "Siempre me ha gustado que se escuche mi voz de la manera más natural posible", explica.

Muestra de su vitalidad y la fuerza que mantiene sobre las tablas son las 22 fechas de su gira Ayer...aún, seis de ellas en Latinoamérica el próximo mes de octubre, y que culminará con su ya tradicional concierto cercano a Navidad en el Movistar Arena de Madrid el 19 de diciembre.

Pero también se encuentra preparando nuevos trabajos de estudio, como ese centrado en México, del que asegura que "no puede contar mucho todavía". "Estamos estudiando repertorio y dando forma poco a poco al proyecto. México es un país al que me unen muchas cosas desde hace décadas: su cultura, su música y, por supuesto, el cariño inmenso que siempre me ha brindado su público. Pero aún es pronto para adelantar detalles", señala.

Siga o no siendo "aquel" que conquistaba corazones en los 60, y que ha convertido en himnos de festivales, bodas, fiestas y reuniones familiares sus grandes éxitos intergeneracionales, queda Raphael para rato: "Tengo muchos proyectos rondando por la cabeza. Nunca dejo de pensar en lo siguiente".