Mantra: "En el Benidorm Fest hay que votar la canción que uno canta en la ducha" 

Carmen La Marchosa, todo un fenómeno viral en TikTok, subió pocos días antes de Navidad un vídeo bailando Me vas a ver, la canción que el grupo Mantra ha presentado al Benidorm Fest 2024. A partir de ahí, el tema comenzó a popularizarse tanto que, a día de hoy, está entre los tres más escuchados de la competición. Y, por si fuera poco, Carlos, Paula y Charly, no han dudado en empapelar medio Madrid con carteles promocionales de su último hit.

Casi cuatro años después de su formación, Mantra aspira a hacer historia en la ciudad alicantina con un tema pop, divertido y desenfadado que habla de esa adrenalina que uno tiene cuando has superado a tu ex y sales de fiesta a bailar y ligar. "Va a ser una actuación con mucho color y mucha fiesta", adelantan sobre su puesta en escena a El HuffPost.

Lo que está claro es que sus rivales deben ir con cuidado. Carlos, uno de sus integrantes, tiene una masterclass del mundo eurovisivo. Estuvo a punto de ir al festival en 2011 durante los orígenes de Auryn y en las dos primeras ediciones del Benidorm Fest formó parte del equipo de Xeinn y Aritz. "Lo siguiente que me toca es presentarlo", asegura entre risas. ¿Logrará Mantra dar la sorpresa y ganar el Benidorm Fest?

El grupo musical Mantra Getty Images

- ¿Estabais los tres de acuerdo en presentaros al Benidorm Fest o hubo alguna discrepancia inicial?

Paula: Discrepancia, ninguna. Fue una decisión consensuada y, además, teníamos ganas de hacerlo. Te aseguro que si uno de los tres no hubiera querido o no estuviera cómodo, no nos habríamos presentado.

- Yo creo que estáis siendo una de las grandes sorpresas antes de la competición porque vuestro tema está entre los más reproducidos en plataformas digitales y estáis haciendo una buena promoción. Hay vídeos virales con vuestra canción en TikTok y hasta habéis pegado publicidad por las calles de Madrid. ¿Estáis contentos con la acogida que estáis teniendo?

Charly: Por supuesto, estamos muy contentos y confiamos en que la canción logre todavía más repercusión tras el Benidorm Fest. De todos modos, ahora estamos muy centrados en los ensayos porque, a nivel actuación, es de lo más grande que hemos hecho nunca.

- La canción también está funcionando muy bien entre los eurofans internacionales...

Paula: Si, sí. Nos ha sorprendido mucho eso. Hablamos mucho con un amigo que está en Londres y nos ha dicho que, en su grupo de eurofans, estamos dentro de su top3. Así que nosotros felices.

- Decía Charly que este es uno de los grandes retos de vuestra carrera, pero Carlos ya sabe muy bien lo que es el Benidorm Fest. ¡Ha estado en las dos últimas ediciones como productor!

Carlos: Lo siguiente que me toca ya es presentarlo (ríe). Bueno, esta experiencia no tiene nada que ver con las anteriores. Yo antes formaba parte del proceso de las canciones de Xeinn y Aritz y ahora soy yo el que se sube al escenario. Si te digo la verdad nunca me vi como artista en el Benidorm Fest y ahora me doy cuenta de que me hace mucha ilusión. Es completamente distinto. Pero sí, puedo decir que me he hecho una masterclass del mundo eurovisivo.

- Recordabas la participación de Aritz el año pasado y a mí se me viene a la mente todo el hate que recibió en redes sociales. Fue demasiado duro, ¿no crees?

Carlos: Él fue muy profesional. Durante tres meses, dio todos los días clases de canto y baile. Y lo hizo muy bien en la actuación, aunque no acabara pasando a la final. Se subió al escenario incluso enfermo. Es verdad que la propuesta quedó un poco empañada por lo que la gente podía pensar de él, pero es una persona genial. Yo me quedo con lo bueno de esa experiencia.

El grupo musical Mantra Patricia J. Garcinuno

- Carlos, también estuviste a punto de acudir a Eurovisión en 2011 en los inicios de Auryn. ¿Te alegras ahora de que no os eligieran teniendo en cuenta el éxito que tuvo el grupo después?

Carlos: No te puedo mentir. Sí, me alegro. Yo me acuerdo de que no queríamos ir porque no estábamos cómodos con las canciones que nos propusieron. Pero el proceso fue muy bonito y nos ayudó a conseguir nuestros primeros fans.

- ¿Qué nos podéis adelantar de la puesta en escena que veremos en Benidorm? ¿Será igual que lo que vemos en el videoclip del tema?

Charly: El ambiente festivo estará, por supuesto. La canción habla de ese momento en el que ya has superado a tu ex, todo te da igual y sales a pasártelo bien. A ligar mucho. Y vamos a intentar transmitir ese sentimiento. Sólo te podemos decir que va a tener mucho color y que va a ser una gran fiesta.

- Cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Vosotros qué pensáis?

Charly: Como te pongas a pensar en lo que funciona en Eurovisión, no aciertas nunca. Hay que votar lo que a uno le gusta, lo que más te pones en tu playlist o lo que cantas cuando te duchas. Pensamos demasiado en el público internacional, porque no sabemos qué les va a gustar y qué no.