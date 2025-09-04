Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alto voltaje en la apertura del Año Judicial
Política

Política

Alto voltaje en la apertura del Año Judicial

Apertura del año judicial, de alto voltaje lo califican internamente. Una bomba de relojería, lo llegan a afirmar. Magistrados, fiscales, principalmente conservadores, pero no solo. El rey preside este viernes un acto complicado principalmente por dos circunstancias. La primera, García Ortiz, el fiscal general, llega a ese acto al borde del banquillo de los acusados. Y una mayoría de la cúpula fiscal NO está de acuerdo con su continuidad, sopesa incluso algún tipo de protesta sin poner en un brete al jefe del Estado, al rey. Se habla incluso de algún tipo de boicot. "Su presencia es un insulto al Supremo", llegan a decir.

La segunda cuestión, las críticas del presidente del Gobierno a algunos jueces. Se interpreta a los que juzgan a su mujer, a su hermano, también al fiscal general…. Moncloa defiende el derecho a expresarse libremente, todas las asociaciones de jueces han criticado en menor o mayor medida sus palabras. Y una protagonista, Isabel Perelló, la presidenta del poder judicial. En ella se posan muchas miradas. Hay jueces que le instan a que aperciba a Pedro Sánchez con claridad, otros le sugieren el choque de trenes total. Ella, según su equipo, prepara con normalidad institucional.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos