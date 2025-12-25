Las reacciones al discurso del rey: también pone en pie a la derecha y en guardia a la izquierda

Cada uno con su 'realidad'. Podría decirse que cada año que el monarca Felipe VI pronuncia su discurso navideño, cada formación política extrae su propio mensaje de las afirmaciones. En esta ocasión ha habido cambios históricos, al actualizar su formato de comunicación a los tiempos que corren. Hemos visto al jefe de Estado innovar una vez más, poniéndose en pie para el tradicional mensaje, pero donde no ha habido cambios es en las lecturas que han extraído las principales formaciones políticas.

Desde la derecha también se han puesto en pie para aplaudir un discurso en el que numerosas figuras conservadoras hacen suya la llamada de atención que dio el monarca ante la polarización y la encomienda a la unidad y convivencia entre los españoles. Esta última podría haber sido una frase más de cualquiera otra de sus discursos, pero este 2025 es el que la palabra elegida del año ha sido la de "polarización". Y los dirigentes populares se sienten cómodos en ese marco.

La lectura en las filas socialistas ha sido muy similar a la de otros años. La valoración le ha correspondido a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien ha aplaudido las referencias del rey a la Transición y a "la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar hacia la democracia de una forma unida". No se ha quedado ahí y ha remarcado que desde su formación trabajan para atajar varios de los puntos sobre los que alertó ayer Felipe VI, como la crisis de la vivienda y el propio coste de la vida, pero también nuevos retos como las emergencias climáticas o las incertidumbres ante los cambios tecnológicos.

No ha calado de igual forma en la izquierda -a la izquierda del PSOE-, desde donde echan en falta que el discurso del rey pusiese el foco en problemas como la merma de la sanidad y la educación públicas, pero, sobre todo, en la profunda crisis de vivienda -Felipe VI hizo alguna breve mención a la precariedad de los jóvenes y la imposibilidad de acceder a un hogar propio-. Pero también han acusado al rey de 'comprar' "el discurso 'Campofrío' de la polarización", en referencia al polémico anuncio navideño de dicha firma.

Del "suscribo" del PP al "decepcionante" de Sumar

En las primeras horas posteriores al discurso navideño del rey, ya comenzaron a acumularse las reacciones de dirigentes políticos a través de las redes sociales, si bien ha habido ausencias notables que a primera hora de esta mañana todavía no se habían pronunciado, como las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del máximo responsable de Vox, Santiago Abascal.

En esa línea, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en cerrar filas con el discurso: "Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad".

También la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha considerado que se trata de un "gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza".

Cuestión similar a la que opinado el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, que ha valorado "un mensaje de responsabilidad y unidad para seguir caminando juntos, desde el respeto a las diferencias, en un proyecto común de país. España es un gran país con un gran Rey". También desde el PP madrileño, su máxima responsable, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por destacar únicamente un pasaje del discurso de Felipe VI, pero sin comentario alguno. Extractos como este han gustado a Ayuso: "Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil".

Por su parte, desde el ala progresista del Gobierno de coalición, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha calificado de "decepcionante" el discurso y ha indicado que "frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado". También echaron en falta en este espacio menciones contundentes a los principales conflictos internacionales. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha destacad que "lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional", pero que no ha habido "ni una palabra del Rey sobre ello".

Desde Podemos han sido más críticos aún con el mensaje del monarca español. La secretaria general, Ione Belarra, ha criticado que Felipe VI se refiriese a la dictadura fascista de Franco como "etapa": "El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy".

La eurodiputada de la formación morada Irene Montero también ha considerado que "el Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la 'transición modélica' o el discurso 'Campofrío' de la polarización".

Otros representantes de formaciones políticas también han dejado su guiño en redes sociales al mensaje del rey. Desde Esquerra no ha faltado el habitual comentario irónico de su portavoz parlamentario en el Congreso, un Gabriel Rufián que, en esta ocasión, ha acompañado el siguiente texto: "Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después:" del mítico cuadro de Lenin durante la proclamación de la conquista del poder por parte de los soviets.

Por otra parte, Ayuso no ha sido la única mandataria popular que se ha referido al discurso de Felipe VI. También lo han hechos otras baronesas y barones, como el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha hecho un guiño a otro de los conceptos que él utiliza en gran medida en su alocuciones: "Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe".

También se pueden encontrar dobles sentidos o guiños a la tierra propia en las palabras de María Guardiola, la actual mandataria extremeña en funciones y ganadora de los comicios celebrados el pasado domingo. "El proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión", ha señalado quien ahora deberá abordar negociaciones con la ultraderecha -que ha subido el precio de su 'sí'- para poder contar con los apoyos necesarios para ser investida.

No se han quedado atrás dos de los mandatarios populares que tienen todas las papeletas para otra convocatoria de próximas elecciones autonómicas -tras las aragonesas de febrero, claro-. Han hablado el presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, y su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López-Miras. "Con confianza, diálogo y respeto se fortalece nuestro proyecto común. Aquí, en Castilla y León, apostamos por la política de los hechos, alejada del ruido", ha señalado Mañueco.

López Miras, por su parte, ha optado por señalar un fragmento del discurso y hacer una valoración: "'Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. España es, ante todo, un proyecto compartido. Somos un gran país'." A lo que ha sentenciado que "en tiempos de inestabilidad, conviene escuchar las palabras de S.M. el Rey". El murciano está sopesando adelantar elecciones ante la falta de acuerdo con Vox, mientras que el de Castilla y León también depende de los de Abascal.

Desde el PNV también han mostrado su malestar ante el discurso del rey. "Franco murió en la cama después de nombrar a su padre jefe de Estado y durante estos 50 años hay todavía claroscuros y muchos oscuros que faltan por conocer", ha valorado este jueves por la mañana Maribel Vaquero, portavoz jeltzale en el Congreso. Los nacionalistas vascos también han echado en falta referencias a Euskadi, puesto que no hubo "ningún reconocimiento a la nación vasca, ni a la nación catalana". No ha obviado que desde su formación han solicitado "en numerosas ocasiones que se desclasifiquen todos los documentos para conocer la verdad", así como una nueva norma que sustituya a la franquista Ley de Secretos Oficiales.

Por su parte, desde Coalición Canaria han apoyado el tono del monarca, asegurando el discurso "pone el foco en una realidad que afecta de lleno al conjunto del Estado: la crispación permanente, el desgaste institucional y la creciente desafección ciudadana". Así se ha pronunciado su secretario de Organización, David Toledo, remarcando que "este escenario no se supera con enfrentamiento ni con acuerdos desiguales entre territorios".