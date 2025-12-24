Los otros 'detalles ocultos' del mensaje navideño de Felipe VI: sin marco de fotos y en un lugar con mucha historia

Si algo ha caracterizado este año el mensaje navideño de Felipe VI es que el rey ha decidido dirigirse por primera vez ante los españoles de pie y no sentado, a diferencia de lo que pudo verse en sus anteriores discursos por Nochebuena desde su proclamación en 2014.

Con este cambio, a todas luces revolucionario, la Casa Real española sigue la estela marcada por otros monarcas como el rey Carlos III de Inglaterra o el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, con el fin de transmitir una imagen más ágil y cercana del jefe del Estado.

Lo que no ha sido una novedad es el escenario elegido para el rodaje del mensaje. Al igual que el año pasado, el rey ha optado por dar su discurso desde el Salón de Columnas del Palacio Real. Un lugar muy simbólico en este 2025, puesto que fue allí, hace exactamente cuarenta años, donde se firmó el tratado por el que España ingresó en las Comunidades Europeas. Un hecho al que también se ha referido el rey en su discurso. "Europa no sólo trajo modernización y progreso económico y social: afianzó nuestras libertades democráticas", ha dicho.

Es, además, la tercera vez que el mensaje se graba en el Palacio Real, aunque en 2015 se hizo desde el Salón del Trono. Algo que en su momento se consideró desacertado al transmitir con esta imagen cierta pomposidad, frialdad y distancia de la audiencia con el monarca.

El rey Felipe VI, durante su discurso de Navidad de 2025 EFE

Un lema elegido expresamente por Felipe VI

Otro de los cambios más significativos es que, este año, la decoración no incluía un marco de fotos con el que el rey siempre destaca una imagen muy relevante del año que estamos a punto de despedir. En 2024, por ejemplo, fue una fotografía de voluntarios y miembros de las Fuerzas Armadas trabajando tras la DANA. Y un año antes, en 2023, una instantánea del acto de juramento de Constitución de su hija, Leonor, al cumplir la mayoría de edad.

En esta ocasión, la Casa Real ha optado por concluir el discurso mostrando cuatro imágenes en pantalla de la Familia Real durante sus visitas a Guadalupe (Cáceres), Móstoles (Madrid), Brañosera (Palencia), Tudela (Navarra) y Valdesoto (Asturias). Y como cierre, el lema “Servicio, compromiso y deber", el mismo que eligió personalmente Felipe VI en 2024 para conmemorar el décimo aniversario de su reinado.

Visita de los reyes y la princesa de Asturias y de Viana a la Comunidad Foral de Navarra, en este 2025 Casa de S.M. el Rey

Traje azul marino y corbata color terracota

Lo que no ha faltado en la escenografía es un árbol de Navidad y un misterio de la colección de Patrimonio Nacional, conservado en el Monasterio de las Descalzas Reales y que data del primer cuarto del siglo XVIII. Realizado en madera tallada y policromada, refleja el nacimiento del Niño Jesús, la Virgen María y San José.

En el conjunto de la imagen, también se han podido ver otros elementos habituales en el Salón de Columnas: un tapiz con escena de Los Hechos de los Apóstoles, de Jan Raes y Jacob Geubels II del siglo XVII; diferentes bustos y un conjunto escultórico de Carlos V y el Furor, de Ferdinand Barbedienne.

En lo que respecta al vestuario, siempre sobrio, Felipe VI ha optado en esta ocasión por un traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico

[Lee al completo el mensaje navideño del rey Felipe en 2025]