Encuesta | 'Realmente', ¿te ha gustado el discurso de Navidad del rey Felipe VI?

Es el gran tema de conversación de esta Navidad, después de una Nochebuena en la que el rey Felipe VI sorprendió al ser la primera vez que pronunciaba su discurso navideño de pie. Fue una alocución cargada de innovaciones y modernizaciones tanto en lo audiovisual como en el planteamiento del escenario.

También es epicentro de los comentarios de la jornada de hoy por el contenido de un discurso que llamaba a la unidad y a la convivencia, para dejar atrás una polarización que sí que han visto las formaciones más conservadoras, pero que la izquierda no compra.

