Feijóo asegura que Sánchez debe irse tras la condena a Ábalos pero evita, una vez más, la moción de censura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este lunes la necesidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones después de conocerse la sentencia del 'caso Mascarillas', pero elude de nuevo la posibilidad de presentar una moción de censura para desbancar al presidente del gobierno del poder. "Las precipitaciones no son buenas. Si la hubiéramos presentado hace unas semanas, Sánchez habría quedado revalidado por la Cámara y no voy a cometer ese error. A Sánchez no le va a limpiar ninguna votación. El señor Sánchez, su entorno y su partido están manchados de corrupción", ha dicho.

En una rueda de prensa tras conocer la sentencia de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y de 19 para su exasesor, Koldo García, Feijóo ha dicho que "es indecente que Sánchez siga un minuto más y también es insoportable para los españoles". "Nadie votó para que le robasen, las mordidas, para proteger y aupar a los corruptos... Los ciudadanos dieron un mandato para gobernar, no para saquear ni mentir sin parar", ha defendido.

El líder del PP cree que España vive una situación "límite" de la democracia y ha tildado a Sánchez de no tener "vergüenza" por haber "ensuciado" la vida pública de una "manera insostenible". "Ábalos fue el número 2 del PSOE, el ministro más poderoso del Gobierno. La Justicia ha hablado y ahora tiene que hacerlo la política. Se ha convertido en costumbre que este Gobierno no asuma responsabilidades. Esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Fue Sánchez quien nombró a Ábalos como su mano derecha y quien le dio acceso al dinero público. Ahora, Sánchez debe irse tras él", ha insistido.

Por este motivo, Feijóo dice que Sánchez debe irse convocando elecciones y augura que España volverá estar gobernada pronto "por personas honradas, decentes y preparadas". "Y cuando esto ocurra, España conocerá el saqueo de estos años y recuperará la confianza en las instituciones", ha concluido.