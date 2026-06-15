PSOE y Sumar retoman el acuerdo de 2023 para derogar el delito de injurias a la Corona y ofensa a sentimientos religiosos

El PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo para reformar el Código Penal con el objetivo de eliminar varios delitos relacionados con la libertad de expresión, entre ellos las injurias y calumnias contra la Corona y de sentimientos religiosos. La reforma, sin embargo, mantiene vigente el delito de enaltecimiento del terrorismo, a diferencia de la propuesta inicial registrada por el grupo parlamentario de Sumar.

El acuerdo ha sido presentado este lunes en el Congreso por el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago; el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Los impulsores de la iniciativa confían en recabar el respaldo de los socios de investidura, incluido Junts, para que la modificación legislativa pueda aprobarse "para que sea una realidad en breve".

La reforma recupera una iniciativa que ya intentó salir adelante durante la pasada legislatura, cuando Unidas Podemos registró una proposición de ley en 2023 para eliminar varios delitos vinculados a la libertad de expresión. Aunque entonces la Cámara dio luz verde a su tramitación, la disolución de las Cortes impidió culminar el proceso.

En la actual legislatura, Sumar volvió a registrar una proposición de ley, admitida a trámite en diciembre de 2023, que ahora servirá de base para el acuerdo alcanzado con los socialistas. "Dos años y medio después, nos congratulamos de que haya podido cerrarse un acuerdo que va a permitir la derogación de estos delitos; las injurias y calumnias a la Corona", ha afirmado Santiago.

Por su parte, Rallo ha explicado que el PSOE solicitará de forma inmediata el cierre del plazo de enmiendas a la totalidad para que la iniciativa pueda superar el debate correspondiente en el Pleno. Una vez concluido ese trámite, ambos grupos registrarán conjuntamente las enmiendas parciales que recogerán el contenido definitivo del acuerdo.

Qué cambia la reforma

La modificación legislativa contempla la supresión de los artículos 491, 493, 496, 525 y 543 del Código Penal, además de una reforma del artículo 504.

Con ello desaparecerán los delitos específicos de injurias y calumnias contra la Corona y contra diversas instituciones del Estado, entre ellas el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los consejos de gobierno autonómicos y los tribunales superiores de justicia.

También dejarán de castigarse penalmente las injurias a las Cortes Generales y a las asambleas legislativas autonómicas, el uso considerado ofensivo de la imagen de la Familia Real, los ultrajes a España y a sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos.

Durante la presentación del acuerdo, Urtasun ha defendido la necesidad de la reforma al asegurar que "Hubiera sido imperdonable que no tratáramos de derogar estos artículos en el Código Penal que tanto daño han hecho a titiriteros, y dibujantes".

Se mantiene el delito de enaltecimiento del terrorismo

Una de las principales diferencias respecto a la propuesta registrada inicialmente por Sumar es que finalmente no se eliminará el delito de enaltecimiento del terrorismo. Rallo ha precisado que el artículo correspondiente continuará vigente.

Según el dirigente socialista, la reforma pretende "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como se corresponde con una democracia de calidad y plena, y más en concreto, alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa".

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en tres ocasiones a España por considerar que determinadas expresiones, como la quema de fotografías del rey, las críticas a la Corona o las ofensas a la bandera, están amparadas por la libertad de expresión reconocida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Rallo también ha querido subrayar que la desaparición de estos tipos penales específicos no dejará desprotegidas a las instituciones. "Todas las instituciones siguen protegidas por el delito genérico de injurias y calumnias y por los delitos de odio y, en particular, especialmente protegida está en nuestro país la libertad religiosa", ha destacado.

"Una urgencia democrática"

Para Enrique Santiago, la reforma responde a la necesidad de adecuar la legislación española a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.

El diputado de Sumar ha sostenido que España "ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión" y ha defendido que esta modificación del Código Penal constituye "una urgencia democrática".

En esa línea, ha lamentado que durante los últimos años "Se ha condenado a cantantes o dibujantes de cómic por letras de canciones o viñetas que se consideraban injuriosas respecto al jefe del Estado. Cómicos condenados por sátiras religiosas y otras muchas personas que no han llegado a ser condenadas pero han sido sometidas a la pena del banquillo, al escarnio público mediante largos procesos porque existían estos delitos en el Código Penal".