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Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid
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Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid

"A Ayuso hay que ganarle porque es la verdadera líder del PP, el verdadero núcleo ideológico de la derecha", ha apostillado durante el anuncio.

Redacción HuffPost
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EUROPA PRESS
Ione Belarra, junto a Irene Montero y Pablo Fernández, en un evento del partido este sábado.Ione Belarra, junto a Irene Montero y Pablo Fernández, en un evento del partido este sábado.

Ione Belarra será la candidata de Podemos para la presidencia de la Asamblea de Madrid. La secretaria general de la formación morada ha anunciado este sábado su intención de ser la cabeza de lista de su formación a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas en mayo de 2027.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha avanzado en el mitin central la Fiesta de la Primavera, uno de los principales foros ideológicos de la formación morada.

"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid", ha anunciado entre gritos de "¡Sí se puede!".

Belarra ha afirmado que está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid y que también tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", ha apostillado entre vítores de los simpatizantes del partido.

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