El Congreso prohíbe a Vito Quiles y Bertrand Ndongo la asistencia a un acto de Vox sobre "libertad de expresión"

Ni Vito Quiles ni Bertrand Ndongo asistirán al acto de Vox. El Congreso de los Diputados ha informado a la formación de que ninguno de los dos agitadores ultraderechistas podrán participar por "seguridad" en la jornada sobre "libertad de expresión" que organiza el grupo parlamentario en el que ambos iban a intervenir.

Según ha informado fuentes de la Cámara Baja a EFE, se recuerda al partido de extrema derecha que ambos han sido sancionados por altercados en el Congreso, que tienen abiertos más expedientes y por tanto, por "seguridad" no se les puede dejar pasar.

Las mismas fuentes han indicado que se ha informado al grupo de que el acto puede celebrarse porque en el Congreso "no hay censura" y de que la prohibición que afecta a Quiles y Ndongo se habría notificado antes "si hubieran puesto el programa completo cuando pidieron autorización".

La Mesa del Congreso sancionó el pasado martes a Vito Quiles con tres meses de retirada de la acreditación de prensa por una infracción grave al grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja. También suspendió la acreditación de Bertrand Ndongo por hasta tres meses por obstruir el orden de una rueda de prensa.

Las II Jornadas en defensa de la libertad de expresión en las que ambos iban a intervenir serán clausuradas por el presidente de Vox, Santiago Abascal.