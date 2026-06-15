Después del papa, el Via Crucis: Sánchez se enfrenta a su semana más difícil

La visita del papa Leon XIV a España anestesió la semana pasada la agitada política española. Sólo otra bronca sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Feijóo habló del 'caso Leire' como una "gestapillo" y Sánchez definió al del PP como "el peor jefe de la oposición en democracia", avivó unas jornadas en las que la carga simbólica de la visita del pontífice puso el foco, por una vez, lejos de las cuitas habituales de los partidos.

Pero el "respiro" de Pedro Sánchez está a punto de terminar. Casualidades o no, la agenda judicial y mediática que gira en torno a los escándalos que cercan a su gobierno, quedó despejada por la llegada del obispo de Roma. Sin embargo, una vez que el papa ha dejado tierras españolas, el líder socialista se enfrenta esta semana a su particular Via Crucis.

"Van a ser unos días complicados", señala uno de los ministros del gobierno en conversación informal con El HuffPost. Y no es para menos. Sánchez se enfrenta sólo en estos próximos cinco días a una (posible) comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado, a la presencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para responder sobre su posible incorporación en el 'caso Leire' y, sobre todo, a la comparecencia de Zapatero ante la Audiencia Nacional por el presunto enriquecimiento que obtuvo a partir de su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y sin olvidar que la sentencia sobre la legalidad o no de la contratación de su hermano David en la Diputación de Badajoz hace nueve años podría salir en cualquier momento.

Lunes 15 junio 18.00h: Begoña Gómez

Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

El primer trágala será este mismo lunes con la audiencia preliminar a la que deberá acudir presencialmente la mujer del presidente del Gobierno por orden de Peinado. Si no se dejara ver por los juzgados de Plaza Castilla, el juez señalaba en el mismo auto que podría ser conducida "por la fuerza pública". Una amenaza clara y evidente de recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el caso de que Begoña dejara el asunto en manos de su defensa. Pero hay más: Peinado ya deslizó que en esa vista “podría adoptar alguna medida cautelar” que “evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de la pena de cárcel a la que se enfrenta. Enviarla a prisión preventiva estaría fuera de cualquier lógica, pero sí podría retirarle el pasaporte y evitar, de este modo, que Begoña acuda a algún viaje internacional como "consorte" del presidente del Gobierno.

Esta audiencia es el paso previo al auto de apertura de juicio oral una vez que el juez ha dado por cerrada la investigación. En el aire queda todavía si ese juicio será con jurado popular, como reclama Peinado, o un tribunal.

Cabe recordar que Begoña está acusada de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. A la audiencia preliminar también están convocadas, además de los acusados y sus defensas, la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular. Algunas de estas acusaciones piden hasta 24 años de prisión para ella.

Martes 16 16.00h: Mercedes González

Mercedes González NurPhoto via Getty Images

Un día después, el martes 16, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acudirá al Senado para comparecer a petición del PP en la comisión de Interior. El motivo es claro: su nombre aparece en el sumario del 'caso Leire' por haberse entrevistado, al menos, tres veces con la principal implicada de esta trama que se investiga. El fin de esos encuentros es que González utilizara su posición para "iniciar actuaciones administrativas contra la UCO". Por ejemplo, para indagar si algunos agentes de esta cuerpo estaban detrás de las filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. Dichas reuniones tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido precisamente del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó a Santos Cerdán.

En un comunicado publicado hace una semana, la directora de la Guardia Civil admitió dos reuniones con Leire, pero negó a su vez que esos encuentros tuvieran como objetivo perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO) o interferir en el trabajo de los investigadores.

También hubo una tercera, en la que Leire le planteó una petición relacionada con el comandante Rubén Villalba, uno de los agentes implicados en el caso Koldo. La exmilitante socialista preguntó si existía alguna posibilidad de que el mando pudiera recuperar su puesto de trabajo dentro de la Guardia Civil. Mercedes González asegura que rechazó la propuesta "de plano" y dio por terminada de forma abrupta la reunión.

Antes de la publicación del informe de la UCO, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó que hubieran existido contactos entre Leire y González. Después, pese a las evidencias del sumario, el ministro aseguró que no iba a destituirla y que confiaba plenamente en ella. "Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué dudarlo, evidentemente no voy a destituirla", dijo ante los medios.

Miércoles 17 y jueves 18 09.00h: Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Getty Images

El plato fuerte llegará el miércoles 17 y el jueves 18 con la comparecencia como investigado del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la Audiencia Nacional. La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra apunta a que el socialista y su entorno cobraron de forma irregular 1,95 millones de euros en comisiones. Concretamente, a Zapatero se le investiga por tres presuntos delitos: los de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Aunque el pasado viernes, una vez que se determinó que el valor de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho ascendía a 1,3 millones de euros, también se le investiga por presuntos delitos fiscales y contrabando.

Desde su imputación, Zapatero sólo ha salido públicamente a hablar a través de un vídeo en el que negaba haber hecho gestión alguna para el rescate de la aerolínea en 2021. Pero según el auto del magistrado Calama, el expresidente del Gobierno sí usó sus influencias para esa inyección de 53 millones de dinero público y después utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para recibir presuntas comisiones irregulares por ello. Una de esas vía sería la empresa de sus hijas, Whathefav, cuya actividad habría permitido “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” a través de la maquetación y distribución de informes fake.

A la espera de que Zapatero se defienda ante la Audiencia Nacional, el PSOE en bloque ha salido en defensa de su exlíder. "He tenido la ocasión de leer el extenso sumario, y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar: desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero", dijo Pedro Sánchez el pasado 27 de mayo.

Y lo que queda...

Además de estas tres citas, la semana pasada quedó vista para sentencia el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017. Tras dos semanas de testimonios, informes y alegatos, el tribunal tendrá que decir sobre las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias que pesan sobre él. Dado que son hasta once los acusados en esta causa y han participado más de cuarenta testigos en el juicio, no se espera que la sentencia sea inminente pero sí que pueda llegar en las próximas semanas.

Y, pase lo que pase, Sánchez acudirá el próximo miércoles 24 al Congreso para comparecer a petición propia por todos estos escándalos que cercan a su entorno y a su partido. Unas explicaciones necesarias no sólo exigidas por los miembros de la oposición, que aprovecharán la oportunidad para desgastar la imagen del presidente, sino también por teóricos socios del Ejecutivo como ERC, Compromís y BNG, que igualmente registraron una petición para su comparecencia.