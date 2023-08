Ronda de consultas al Rey hoy en directo: última hora de la reunión de Felipe VI con UPN, CC, PNV y Sumar

Esteban (PNV) ve "precipitada" la ronda de consultas ante la "inseguridad" de mayorías



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado en una entrevista en la Cadena SER que la ronda de consultas que abre este lunes el rey con los partidos de cara a una investidura se ha convocado "un tanto precipitadamente" dado que la "inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta".

​Ha asegurado, además, que su partido no ha participado todavía en ninguna negociación de cara a la investidura de algún candidato y dejó claro que no apoyará al popular Alberto Núñez Feijóo porque el PNV no estará "en cualquier combinación en la que sea necesario Vox"