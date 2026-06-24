'Tito Berni' se enfrenta a una petición de 8 años de prisión en el caso Mediador

La Fiscalía sitúa a 'Tito Berni' entre los principales implicados del 'caso Mediador' y le pide 8 años de cárcel. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión para los principales investigados en el denominado ‘caso Mediador’, una causa judicial que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos.

Según el escrito del ministerio público, la mayor pena corresponde a Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador que da nombre al caso, para quien se reclaman 13 años de cárcel. Asimismo, la Fiscalía pide 11 años de prisión para Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y 8 años para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

La pieza principal del procedimiento cuenta con 16 personas investigadas. La acusación sostiene que en la supuesta trama participaron cargos públicos, empresarios y el intermediario, quienes habrían solicitado o recibido contraprestaciones económicas a cambio de facilitar determinados trámites o decisiones administrativas.

Por otro lado, la Fiscalía plantea penas inferiores para otros implicados. Entre ellos figura el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien solicita dos años de prisión. También se reclaman condenas de menor entidad para varios responsables administrativos y empresarios que, presuntamente, colaboraron con la red investigada.

​¿Qué es el ‘caso Mediador’?

El caso Mediador es una investigación judicial centrada en una presunta red de corrupción que habría operado mediante la intermediación de Marco Antonio Navarro Tacoronte. La causa analiza supuestos pagos, regalos y comisiones que algunos empresarios habrían entregado para obtener ventajas o agilizar gestiones ante distintas administraciones públicas.

Como ocurre en cualquier procedimiento penal, las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía deberán ser examinadas por el tribunal competente, que será el encargado de determinar la responsabilidad de los acusados y dictar sentencia.