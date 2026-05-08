La lección (y el silencio de hielo) del papa a Rubio tras el ridículo regalo que le ha hecho

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, entrega al papa León XIV un pisapapales con forma de pelota de fútbol americano, el 7 de marzo de 2026, en el Vaticano.

¿Qué se le regala al hombre que es el representante de Dios en la tierra? Si eres el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, la respuesta parece ser un balón de fútbol americano hecho de cristal. Un pisapapeles para el papa. Fin.

En lo que se suponía era una misión de alto nivel para suavizar las tensiones entre la Administración Trump y el Vaticano, Rubio aterrizó ayer en la Santa Sede con un detalle que ha dejado a los observadores diplomáticos rascándose la cabeza y a las redes sociales haciendo lo que mejor saben: no tener piedad.

Tras los saludos protocolarios y antes de la reunión en la que se entiende que entraron en harina, los dos hombres procedieron al clásico intercambio de regalos. Fue cuando Rubio le entregó al papa un pequeño balón de cristal con el sello del Departamento de Estado. Lo hizo con una advertencia casi profética: "Pensé en un balón de fútbol de cristal... aunque sé que usted es más aficionado al béisbol". En sumo pontífice, norteamericano él mismo, es reconocido como un gran aficionado al deporte en general, también al fútbol, al que se aficionó en sus años en Perú.

Pero si el regalo ha sorprendido, más lo ha hecho la respuesta del papa, que fue breve, quirúrgica y digna de un meme instantáneo: "Vaya. OK". El entusiasmo le rezumaba por los poros, claramente. El silencio de hielo posterior se ha viralizado de todas las maneras posibles. Por sus palabras y, también, por su lenguaje corporal, tan tenso. Los críticos no tardaron en señalar lo absurdo de regalar un símbolo del deporte más estadounidense a un mandatario y líder religioso que ha centrado su discurso en la humildad y la crítica al consumismo.

"León parece que está pensando: 'Sí, gracias, lo pondré justo al lado de mi colección de pisapapeles inútiles'", escribió un usuario en X. "¿Es un regalo diplomático o un premio de una convención de ventas de seguros en Ohio?", bromeó otro.

El papa, por su parte, optó por un regalo con un mensaje mucho más cargado, toda una lección de diplomacia: una pluma tallada en madera de olivo, a la que llamó "la planta de la paz". Un contraste poco sutil para una administración estadounidense que actualmente intercambia dardos verbales con el Vaticano, sobre todo por su guerra en Irán y por su política migratoria en casa.

Tensión en San Pedro

La visita de Rubio no era un simple viaje de cortesía. El trasfondo es una guerra de palabras entre el presidente Trump y León XIV sobre el conflicto en Oriente Medio. Apenas dos días antes, el martes, el republicano acusó al líder religioso de "poner en peligro a muchos católicos" por su postura contra el uso de armas nucleares y su llamado al diálogo con Teherán. "Supongo que, si depende del Papa, le parece bien que Irán tenga un arma nuclear", llegó a decir Trump en una entrevista.

El papa, que cumple un año en el cargo, no se ha quedado callado. Al salir de su residencia en Castel Gandolfo, defendió su misión de paz: "La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Si alguien quiere criticarme por eso, que lo haga con la verdad".