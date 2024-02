La nueva ayuda de 6000 euros en Galicia por volver a casa: plazos y cómo solicitar

La Xunta de Galicia abre el plazo para solicitar la ayuda extraordinaria de hasta 6.000 euros para las familias que quieran volver a vivir en la Comunidad Autónoma.

Con este incentivo se busca promover el regreso de gallegos nacidos en la comunidad que se fueron al extranjero para estudiar o trabajar o el de aquellos que ya nacieron fuera y que son hijos o nietos de los gallegos que hicieron las maletas durante las grandes oleadas migratorias de mediados del siglo pasado o ya en la década de los setenta. puedan afrontar los gastos que implican el instalarse en Galicia. Al mismo tiempo ayuda a recuperar y retener talento o fomentar el emprendimiento dentro de la comunidad. La convocatoria, después de haber sido publicada en el Diario Oficial de Galicia, finalizará el 30 de septiembre. El presupuesto total destinado para los emigrantes gallegos retornados alcanza los 2 millones de euros para este año.

La pérdida de población es un lastre que arrastra en Galicia desde hace décadas. Aunque el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 1 de enero del año pasado había en la comunidad 6.599 habitantes más que un año antes, aunque hay municipios en los que la sangría poblacional continúa. Como ejemplo, Ferrol, Moaña, Fene, Guitiriz, Muros, Mos, Redondela....

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Quiénes pueden beneficiarse de la ayuda para retornar a Galicia

Emigraciones de la Xunta de Galicia ofrece esta ayuda para los emigrantes gallegos retornados en 2024 a las personas que cumplan con determinados requisitos. Los beneficiarios serán aquellos que hayan nacido en la comunidad autónoma, los cónyuges de personas gallegas y nacidas en Galicia y los descendientes por grado de consanguinidad de personas gallegas y nacidas en la región.

Requisitos

• Tener nacionalidad española antes de retornar.

• Residir legalmente en el extranjero como mínimo dos años inmediatamente anteriores a la fecha de retorno a Galicia.

• Estar empadronado o tener residencia en un concejo de la Comunidad Autónoma.

• Que la fecha de retorno sea a partir del 1 de enero de 2022, incluido.

• No tener recursos económicos suficientes cuando la media de la suma de los ingresos de cada miembro de la familia no supere en los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud, dividido entre el número de personas, no superen el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual, fijado por ahora en los 600 euros.

• No se deberá tener patrimonio inmobiliario, es decir, que el valor de los bienes de todas las personas que conforman la familia no superen los 20.000 euros, en caso de una sola persona. Esta cantidad se irá incrementando en 5.000 euros por miembro familiar adicional.

Cómo solicitar la ayuda de hasta 6.000 euros

El plazo para solicitar la ayuda de emigrante retornado que ofrece la Xunta de Galicia, finaliza el 30 de septiembre de 2024. Su objetivo, como dicen desde la Secretaría Xeral de Emigración, «é axudar a esas familias a afrontar os gastos excepcionais derivados do asentamento na comunidade autónoma».

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para esto, los interesados, una vez que verifiquen que cumplen con los requisitos, tendrán que entar preferiblemente de forma electrónica el formulario completo que está disponible en la web de la Xunta. También existe la posibilidad de hacerlo de forma presencial en cualquiera de los registros habilitados para realizar el trámite. La notificación de que la ayuda ha sido otorgada se enviará por los medios electrónicos que elijan los beneficiarios en el formulario.

El total de ayuda al que puede optar cada familia es de 6.000 euros. Pero la cantidad a percibir variará en función de la puntuación obtenida. Esta oscilará en función de distintos factores, entre ellos el lugar elegido para asentarse. En el caso de los concellos rurales, por ejemplo, el porcentaje de ayuda por hijo menor a cargo subirá un 25 % o el número de descendientes menores a cargo.

La orden publicada en el Diario Oficial de Galicia establece como municipios rurales todos, menos los de Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra y Vigo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Desde ese mismo departamento de la Xunta explican que todos aquellos gallegos en el exterior que quieran regresar a Galicia pueden asesorarse en la Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, con sucursales en las principales ciudades de Galicia.

Hasta ahora la mayoría de las familias beneficiarias proceden de Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, México, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Chile. Desde la Secretaría Xeral de Emigración explican que la mayor parte de esos beneficiarios «eran fillos de nacidos en Galicia, aínda que se está a notar un aumento no número de netos retornados».