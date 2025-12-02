Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una pareja se traslada a un pueblo de España para desarrollar su amor por la apicultura: "La misma miel de toda la vida"
Sociedad
Sociedad

Una pareja se traslada a un pueblo de España para desarrollar su amor por la apicultura: "La misma miel de toda la vida"

Un oficio tan antiguo como importante en los pueblos de España.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer apicultora ordenando un marco de una colmena
Una mujer apicultora ordenando un marco de una colmena para recolectar miel.Getty Images

Una pareja de creadores de contenido que dejó Barcelona por un pueblo de apenas unas decenas de vecinos ha contado en redes su inmersión en la apicultura y las lecciones que les dejó ponerse por unas horas en la piel del apicultor. Lejos de la imagen bucólica que suele asociarse a la vida rural, ambos descubrieron un oficio tan exigente como fascinante, donde el esfuerzo físico y la paciencia son tan importantes como el producto final que llega a la mesa.

“El traje da bastante calor, las abejas te rodean y se te ponen en la cara… Es bastante agobiante. Igual en los vídeos no lo parece, pero en persona impresiona”, comienza contando la pareja en un vídeo publicado en @Repoblando, su perfil de TikTok. Una experiencia que, dicen, les dio una nueva perspectiva sobre el valor de la miel artesanal y les mostró de cerca la dedicación que requiere un oficio tan antiguo como esencial en los pueblos de España.

La pareja muestra la tarea detrás de cada tarro: mover cajas pesadas, ordenar marcos de la colmena y convivir con el zumbido constante de las abejas, que en ocasiones llegan a posarse sobre la ropa y la cara del apicultor. “Muchas veces no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás de un tarro de miel”, cuenta el joven. Asegura que la experiencia le hizo ver la apicultura con otros ojos, entendiendo que cada gesto requiere precisión y un conocimiento profundo del comportamiento de las abejas.

Orgullo por la producción local

“Para hacer un solo kilo de miel hacen falta que más de 2.000 abejas visiten más de 4 millones de flores”, explica la pareja sobre la laboriosa tarea de producir esta sustancia dulce y viscosa. Además, organismos internacionales subrayan la importancia de las abejas en la polinización y la seguridad alimentaria, lo que conecta la apicultura con la conservación de los ecosistemas rurales.

Más allá de la experiencia puntual, la pareja aprovechó el vídeo para reivindicar la producción local. “Además, para nosotros es un orgullo ver cómo en nuestro pueblo se sigue haciendo la misma miel de toda la vida”, concluye la chica. Su testimonio, que acumuló miles de visualizaciones y comentarios, encaja en un discurso mayor sobre el resurgir del interés por la vida rural, la sostenibilidad y el consumo cercano.

Decenas de abejas apiñadas en un marco de colmena produciendo miel
  Decenas de abejas apiñadas en un marco de colmena produciendo miel.Getty Images

Además, el vídeo es una forma de lanzar una llamada a valorar el trabajo invisible de los artesanos del campo. Profesionales de la apicultura recuerdan que, si bien la actividad puede atraer a quienes buscan una vida más ligada a la naturaleza, no es tan fácil como parece y hay mucho que aprender: manejo sanitario de colmenas, conocimiento de ciclos florales, protección frente a depredadores y plagas, y adaptación a las condiciones climáticas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 