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Los científicos descubren 5,5 millones de abejas viviendo bajo las tumbas de un cementerio: el mayor asentamiento de abejas solitarias jamás registrado
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Los científicos descubren 5,5 millones de abejas viviendo bajo las tumbas de un cementerio: el mayor asentamiento de abejas solitarias jamás registrado

Una especie solitaria que excava nidos individuales bajo tierra.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de las tumbas de un cementerio y otra de unas abejas recolectando polen
Más de 5,5 millones de abejas viven en el subsuelo de un cementerio.Getty Images

Las abejas, en el fondo, solo necesitan algo muy sencillo para prosperar: tranquilidad. Huyen del ruido, del tráfico y de todo lo que altera el ritmo natural de las cosas, y buscan refugios discretos donde el suelo permanece intacto y la vida avanza sin prisas. Son lugares que a menudo pasan desapercibidos para nosotros, pero que para ellas se convierten en pequeños oasis donde pueden vivir y seguir su ciclo en paz.

Eso es precisamente lo que ocurre en un cementerio del norte del estado de Nueva York, donde un equipo de investigadores ha descubierto algo que nadie esperaba. Una población estimada de 5,5 millones de abejas que viven y se reproducen bajo las tumbas del East Lawn Cemetery, en Ithaca. Se trata de la mayor concentración de abejas solitarias jamás registradas, ocultas a plena vista bajo un paisaje tan silencioso como sorprendente.

El hallazgo, realizado por investigadores de la Universidad de Cornell y publicado en Apidologie, se produjo casi por casualidad en 2022, cuando una técnica del equipo detectó una cantidad llamativa de abejas mientras cruzaba el cementerio. A partir de ahí, se puso en marcha un estudio de campo que, durante semanas, midió la cantidad de estos insectos en distintas áreas del cementerio.

Unas condiciones casi perfectas

Durante la primavera de 2023, el equipo instaló 10 trampas de emergencia repartidas por el cementerio, con las que lograron registrar la salida de hasta 3.251 ejemplares pertenecientes a 16 especies distintas de abejas, moscas y escarabajos. A partir de esos datos, los investigadores calcularon la densidad de población y la extrapolaron a una superficie de entre 6.000 y 6.500 metros cuadrados. El resultado dejó una cifra entre 3 y 8 millones de abejas, con una estimación media de unos 5,5 millones de individuos.

Las protagonistas del estudio son Andrena regularis, conocidas como abejas mineras comunes, una especie solitaria que excava nidos individuales bajo tierra, a diferencia de las abejas melíferas que forman panales. Aunque normalmente las abejas se asocian con grandes enjambres y colmenas, Scientific American recuerda que el 70% de estos insectos en Estados Unidos vive en el subsuelo y que este estilo de vida es mucho más habitual de lo que parece.

Además, el cementerio reúne condiciones casi perfectas para estas abejas: suelo arenoso, muy poca alteración del terreno y un escaso uso de pesticidas. Los cercanos huertos de Cornell y otras plantas con flores también proporcionan un suministro constante y abundante de alimento, lo que lo convierte en el refugio ideal para las abejas. Finalmente, el estudio indica que la especie suele emerger a inicios de primavera, coincidiendo con la floración de manzanos y otras plantas tempranas. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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