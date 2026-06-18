Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pioneras. Solo querían jugar'
Vídeos
Vídeos

La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pioneras. Solo querían jugar'

La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda la película, que está actualmente en las salas de cine, 'Pioneras. Solo querían jugar' dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz, que también se ha encargado del guion junto con Zebina Guerra. El largometraje aborda el fútbol femenino de los años 70 en España a través de una historia basada en hechos reales. 

Mariola Cubells
Mariola Cubells
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos