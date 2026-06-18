La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Pioneras. Solo querían jugar'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda la película, que está actualmente en las salas de cine, 'Pioneras. Solo querían jugar' dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz, que también se ha encargado del guion junto con Zebina Guerra. El largometraje aborda el fútbol femenino de los años 70 en España a través de una historia basada en hechos reales.