Paula Leitón: "Cristiano Ronaldo con Portugal ha definido una era en la Copa del Mundo"

La palabra referente existe para personas como Paula Leitón. Jugadora de waterpolo y campeona olímpica en París, la deportista ha publicado recientemente un libro llamado XXL (Plataforma editorial), en el que cuenta su historia para luchar contra la gordofobia.

Leitón se enfrenta a Las 10 del Mundial —la sección donde famosos responden a preguntas del Mundial— con un recuerdo muy vívido del mundial de Sudáfrica del 2010, el año en el que toda España fue feliz tras el gol de Andrés Iniesta en la segunda parte de la prórroga.

Sobre otros momentos históricos, la medallista olímpica pone en valor a la Argentina de Scaloni y de Messi, últimos campeones del Mundo y la labor de Cristiano Ronaldo, del que cree que ha definido una era en la historia de la Copa del Mundo.

Y no es para menos porque, a sus 40 años, el astro portugués va a jugar su sexto mundial, algo al alcance de muy pocos futbolistas en la historia de este deporte.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El mundial de 2010 en el que España fue campeón. Recuerdo ese verano con mis padres en el sofá para ver todos los partidos.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Ese gol de Iniesta que tanta alegría nos dio y tanto nos dio por celebrar.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañada?

Siempre acompañada para poder comentarlo y poder celebrar en compañía. Ese abrazo cuando se marca un gol cuando el que está a tu lado puede ser del equipo contrario y meterte con él o ella y meter el dedo en la herida si se ha perdido.

Tarjeta de Paula Leitón GETTY

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

El del 2010. Me he hecho más futbolera con los años. Me acuerdo de la canción y del pulpo que elegía las bolas.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Argentina siempre me ha gustado mucho por su estilo de juego, con Scaloni han conseguido un mundial y eso es bastante top aunque creo que Marruecos viene pisando fuerte. Ya quedó en semis en el otro mundial y son finalistas de la Copa África, por lo que se les tiene que tener en cuenta.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

A Cristiano Ronaldo con Portugal lo he podido disfrutar durante toda su carrera deportiva.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Por supuestísimo el de Iniesta para ganar en 2010.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

En casa concentrada y en la final hacer una cena para que vengan mis amigos y mi familia para comentarlo, ser anfitriona y organizarlo todo.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

A mi pareja le encanta el fútbol y es la que me lo explica todo. Es con la que me gusta verlo y no con mis compañeras de equipo por no son tan futboleras.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

Como buena bética, la asistencia de Joaquín a Morientes que pitaron fuera en Corea.