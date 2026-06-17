Una historiadora pregunta a su madre cómo se vivía en el franquismo y da una lección a los mal llamados nostálgicos

La historiadora Marina Paganese ha arrasado al publicar un vídeo (@marina.paganese) junto a su madre, que vivió 10 años de la época franquista y, a su vez, toda la etapa del régimen de Francisco Franco. Le ha preguntado sobre cómo fue aquella época para que aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, que la ven con buenos ojos reciban una lección de su parte.

"Mi abuela se llamaba Ana Salinas y mi abuelo Francisco Pallares, los dos eran de Barcelona. Me explicaba que tuvieron que aprender a hablar en castellano a golpes, que a ella se le escapó una vez pedir sal en un bar, había un guardia civil al lado y de la hostia que le dio le rajó la oreja", ha explicado la madre al principio del vídeo, que ya ha acumulado más de 300.000 visitas.

Su abuelo era una persona importante de la república, por lo que se fue andando a Francia para que no lo matasen al término de la guerra civil. Los franceses le dijeron que o luchaba en la Segunda Guerra mundial o lo devolvían a España: "Tuvo que luchar y estuvo tres años en un campo de concentración en el sur de Francia hasta que acabó la guerra y volvió".

"En una dictadura no eres libre para nada"

"Mi abuela me contaba que recuerda cómo se vivía en la Segunda República y recuerda que cuando iba al colegio tenía desayuno y comida gratis, cosas extraescolares, les enseñaban a hablar inglés... Pero llegó el Paquito y todo lo que se comía un poco bien era de contrabando: pan blanco, café, tabaco... No tenían para comer", ha relatado.

Sobre las personas que dicen que vivimos en una dictadura con el actual régimen de gobierno, otra lección: "No saben lo que dicen, cuando uno vive en una dictadura no es libre para nada, mi abuela no lo era, no podía abrir una cuenta del banco, no podía trabajar si su marido no firmaba, no se podía hablar, no se podía saber qué pensaban...".

"En una dictadura no tienes derecho a nada, tienes que pensar como ellos, hablar como ellos y ser como ellos. No entiendo a la gente que habla así, tendrían que haber hablado con mi abuela: no podían hablar en catalán, no podían ser libres, nada....", ha defendido.

Ha rematado: "Si teníamos algo con Franco es porque mi madre trabajaba 20 horas diarias, mi padre no tuvo carnet de conducir hasta los 8. La gente no se podía comprar un 600, y si no, se endeudaban de por vida. ¿Qué es lo que no entienden?".