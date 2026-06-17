El PNV pide a Sánchez convocar elecciones si no consigue aprobar los presupuestos

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y en caso de no lograr la mayoría necesaria, convocar elecciones.

Vaquero se ha expresado así en una pregunta dirigida a Sánchez en la sesión de control al Gobierno, en la que ha considerado que el Ejecutivo está "nadando en el último largo de la legislatura" y ha subrayado que es "evidente" que han perdido la mayoría de la investidura.

La portavoz vasca ha asegurado que el Ejecutivo está "acabando con la fe" y poniendo a prueba la capacidad de "resistencia" de su grupo parlamentario que lleva tres años reclamando nuevos presupuestos.

En ese sentido ha echado en cara a Sánchez llevar tres años "mareando la perdiz" con las cuentas públicas.

"¿Ahora es real su voluntad? Le digo lo de Santo Tomás: Ver para creer", ha espetado Vaquero quien ha defendido que de unos nuevos presupuestos dependen medidas energéticas para la industria vasca, los autónomos, las familias y la dependencia, entre otros.

Además, ha asegurado que la economía, las instituciones y la sociedad necesitan "previsibilidad, conocer las prioridades y rumbo" del Gobierno así como "certidumbres" y a su juicio no las tienen.

También ha acusado al Ejecutivo de construir "sin debate parlamentario" un "presupuesto paralelo" y ha recordado a Sánchez que si su intención de aprobar unas nuevas cuentas es real deberá hacerlo dialogando con los grupos en la situación actual "porque tanto el contexto económico como político han cambiado".

Por su lado, Sánchez ha asegurado que hablarán con los grupos que se abran a "dialogar, negociar y acordar unos nuevos presupuestos para 2027" y que estos serán "coherentes" con la ambición social del Ejecutivo, a la transformación energética y digital y con el "rigor fiscal" tanto en déficit como en deuda pública.

El presidente ha argumentado que esta legislatura es "peculiar en cuanto también los objetivos" porque el Ejecutivo debe terminar de ejecutar los fondos europeos, que se aplique la ley de amnistía y responder a las crisis originadas por los conflictos bélicos en el mundo.

En ese sentido, ha defendido las medidas del Gobierno que, entre otras cosas, están consiguiendo "contener" la factura de la luz o la inflación.