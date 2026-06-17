El sosegado repaso de Carlos Cuerpo a Ester Muñoz tras preguntarle si hay "un Golpe de Estado en marcha"

Usar la expresión "tensa sesión de control al Gobierno" empieza a ser habitual en las crónicas de todos los miércoles sobre lo que acontece en la sede de la soberanía nacional.

Después de un encontronazo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha llegado el turno del intercambio de pareceres entre la portavoz del PP, Ester Muñoz, y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Muñoz le ha dicho que el Gobierno ha lanzado "un ataque frontal contra el Estado de Derecho" por dejar caer hay "un Golpe de Estado en marcha para derrocar al Gobierno de España".

Cuerpo, en un tono sosegado, le ha respondido que el Gobierno defiende la justicia "como un pilar del sistema democrático" con hechos como, por ejemplo, el refuerzo de la plantilla de jueces y fiscales.

Ha pedido Cuerpo que dejen trabajar a la justicia respetando sus tiempos: "¿En qué se traduce esto? En que cuando se les pregunta a los jueces, como recuerda a menudo el ministro de Justicia, ellos mismos señalan que la percepción propia está entre las más altas de Europa".

Después ha dejado una frase de esas que van a los telediarios: "Respóndame señoría, usted cree que el espectáculo en el que están convirtiendo estas sesiones de control cuando vienen con la toga dispuestos a dictar sentencia, a hacer juicios paralelos, a señalar a miembros de este Gobierno o del PSOE con difamaciones muy explícitas, ¿usted cree que esto contribuye a la calidad democrática de nuestro país?".

Y ha proseguido: "¿Usted cree que esto contribuye a defender a la justicia?". Muñoz ha retomado la palabra para decir que tampoco le ha respondido en esta ocasión porque "la respuesta le perjudica".

Muñoz ha insistido en que hay ministros que están criticando a los jueces: "El problema es que Sánchez creyó que podía someter al Estado y el problema es que el Estado se defiende del Gobierno de España". "Hoy todos los españoles saben que además de corrupto y mentiroso, este Gobierno es cobarde", ha sentenciado.

Y, de nuevo, de forma sosegada, Cuerpo ha dicho que el PP deteriora el debate: "Lo que hace es alejar a los ciudadanos de lo que se está debatiendo aquí y que sólo perciban el ruido y que nos convirtamos en una cámara de eco en la que sólo nos escuchamos nosotros".