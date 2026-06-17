Transparencias, taconazos y un tutú: Rosalía viste su 'look' más arriesgado en las calles de Nueva York

Después de tener que suspender sus primeros conciertos en Estados Unidos por una "emergencia familiar", Rosalía está triunfando al otro lado del Atlántico con su gira Lux. La artista ha renovado parte de su vestuario con cuatro nuevos looks de Dior creados especialmente para ella por Jonathan Anderson, director creativo de la firma.

En Nueva York, Rosalía cautivó este martes al público entregado del Madison Square Garden, pero no solo llamó la atención durante su recital, sino que tampoco ha pasado desapercibido por las calles de la ciudad.

Los fotógrafos captaron a la motomami paseando por las calles del Soho con un look que solo podía haber llevado ella y que encapsula algunas de las tendencias que ha lucido durante la gira, como la inspiración en el ballet.

El look de Rosalía en Nueva York Michael Stewart/Getty Images

Rosalía ha lucido una falda tutú en color rosa empolvado combinándola con un cinturón ancho con tachuelas que aportaba un toque punk al estilismo. Además, la cantante llevaba un body transparente que dejaba a la vista su torso y un sujetador negro de encaje.

Rosalía, paseando en Nueva York Michael Stewart/Getty Images

Para completar el look, completamente alejado de algunos estilismos cómodos con los que se ha dejado ver en sus descansos entre conciertos, la cantante catalana ha apostado por tirar de taconazos. Concretamente, unos salones de color negro y tacón vertiginoso no aptos para cualquiera.

Se ha visto a Rosalía relajada y paseando con su pareja, Loli Bahía, mientras descansa entre sus conciertos. Después de su espectáculo del martes, volverá a repasar lo mejor de Lux este miércoles frente al público neoyorquino antes de poner rumbo a Chicago.

Nuevos 'looks' para la gira estadounidense

Tras apostar por firmas como la belga Ann Demeulemeester, Rosalía ha reforzado su alianza con Dior, marca de la que es embajadora. Jonathan Anderson, director creativo de Dior, ha diseñado para la artista nuevos estilismos, entre los que están un nuevo tutú de organza para la parte inicial del espectáculo y un vestido azul degradado que la motomami utiliza al cantar Dios es un stalker o La rumba del perdón.

Rosalía también ha renovado el vestuario del segmento de Berghain, con un vestido fruncido con bordados y un sombrero estilo triconio, similar a los que presentó Dior en su colección de primavera 2026.

Además, para despedir el espectáculo ha elegido un nuevo short inspirado en el mítico vestido Junon de Dior, emulando pétalos o escamas con delicadas lentejuelas y una capa plisada para cantar la emocionante Magnolias.