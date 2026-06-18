Preguntan a Feijóo por cómo va su inglés: la respuesta que da no deja indiferente a nadie

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fue a divertirse este miércoles a El Hormiguero, el programa de Antena 3 que conduce Pablo Motos, y a responder a las preguntas del propio presentador y de Trancas y Barrancas, las hormigas y protagonistas del formato.

Durante la conversación, Feijóo tuvo la oportunidad de hablar de sus posicionamientos políticos, explicar cómo sería un gobierno suyo y, por supuesto, de criticar la gestión del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También arremetió contra José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación en el juez del caso Plus Ultra y la declaración ante el juez de este miércoles.

Además, Feijóo también fue preguntado por el que es uno de sus grandes debes por los que siempre se le ha cuestionado: el del inglés. "Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?", quiso saber Motos al final de la entrevista. El jefe de la oposición fue sincero: "Mal".

"¿Mal es que no lo toca?", insistió el presentador. Feijóo, lejos de avergonzarse, reconoció alegremente que no: "No, no lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Motos le comentó que lo decía porque el inglés es un idioma muy importante hoy en día. El líder del PP afirmó que "es una herramienta elemental", pero añadió que "esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema". Tras unos segundos de silencio, remató con un "y otras ventajas".

Ya habló en 2023 de su relación con el inglés

En 2023, durante una entrevista para El Debate, Feijóo ya reconoció que no iba a aprender inglés: "Cuando estás negociando temas muy importantes para tu país o representando a tu país en un foro internacional hay que ser muy escrupuloso con lo que dices. Cuando estás cerrando un acuerdo no puedes decir que sí simplemente sin concretar exactamente el tiempo del verbo o el sustantivo correcto y exacto. A mí no me importa reconocer que no sé inglés".

"Pero le aseguro que, lo que negocie, lo negociaremos con claridad, con personas que conozcan el inglés de forma perfecta. No me interesa tanto saber idiomas como defender a mi país. Hay gente que habla muchos idiomas y piensa poco lo que dice. A mí me gusta más pensar lo que digo y expresarlo bien en un idioma para ser traducido de forma literal posteriormente. Pero creo que aprender inglés es una de las cosas que debemos hacer aquellos que queremos ser primeros ministros, es verdad", afirmó. .