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El cable USB-C se conecta sin problemas, pero en realidad tiene una orientación específica: solo de esta manera se consigue toda la potencia
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El cable USB-C se conecta sin problemas, pero en realidad tiene una orientación específica: solo de esta manera se consigue toda la potencia

Este conector esconde una arquitectura interna mucho más compleja de lo que creemos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un cable USB-C conectado a un puerto
Un cable USB-C conectado a un puerto.Getty Images

Seguro que más de una vez has dado vueltas a un pendrive hasta acertar la posición correcta, ese pequeño gesto casi automático que convertía algo tan simple en un intento a ciegas. Con la llegada del USB-C, un conector reversible, cómodo y pensado para que “entre a la primera”, ese problema parecía quedar atrás. Pero lo cierto es que, detrás de esa aparente sencillez, el USB-C esconde una arquitectura interna mucho más compleja de lo que creemos.

Y es precisamente en esa “comodidad” donde empieza el matiz. Aunque el USB-C está diseñado para funcionar en ambos sentidos sin que el usuario tenga que preocuparse, su interior no es simétrico en el sentido estricto. Dentro del conector conviven múltiples pines con funciones distintas: unos se encargan de la alimentación, otros de la transferencia de datos y otros de gestionar la comunicación entre dispositivos.

Esa distribución hace que, en la práctica, el sistema tenga que reorganizar cómo se usan esos contactos según la orientación del cable, lo que explica por qué algunos cables o puertos no se comportan igual en una posición que en otra. Según recoge USB Implementers Forum, cuando alguno de estos elementos no cumple al 100%, pueden aparecer diferencias sutiles pero significativas: desde una carga algo más lenta hasta la pérdida de las velocidades de transferencia más altas.

Reversible, pero no igual de eficiente

Explicado con otras palabras, el USB-C sigue siendo reversible, pero no siempre igual de eficiente en todas sus combinaciones posibles. De hecho, en determinadas situaciones, dar la vuelta al cable puede convertirse en una pista para detectar un problema. Un contacto sucio, un pin dañado o un defecto en alguno de los canales de transmisión puede provocar que una orientación funcione correctamente mientras la otra genere fallos o reduzca el rendimiento.

Por eso, ese gesto tan habitual de desconectar y volver a conectar el cable en sentido contrario no siempre responde al azar, sino que en ocasiones es una forma sencilla de comprobar si existe una avería en el cable o en el propio puerto. Si al invertirlo desaparecen los problemas de carga o las transferencias vuelven a alcanzar su velocidad habitual, es posible que alguno de los contactos encargados de gestionar esas funciones no esté trabajando correctamente.

En ese caso, más que una cuestión de orientación, el comportamiento del USB-C puede estar revelando un fallo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Al final, la verdadera diferencia no está en cómo conectamos el cable, sino en la calidad de sus componentes y en el estado del dispositivo al que lo conectamos. Aunque el USB-C nació para simplificar la experiencia del usuario, aprovechar todo su potencial sigue dependiendo de algo tan básico como contar con un cable y un puerto en buenas condiciones.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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