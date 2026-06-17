El PSOE, desmoralizado ante la entrada de Zapatero en la Audiencia Nacional: "Ha sido muy duro"

"Ha sido muy duro". Así resumen en privado algunos dirigentes del PSOE el impacto que ha tenido la imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entrando en la Audiencia Nacional entre abucheos este miércoles.

Aunque en el partido se daba por descontada su comparecencia y muchos esperaban escuchar sus explicaciones, especialmente en relación con las joyas encontradas en su caja fuerte, la imagen de su llegada ha supuesto un auténtico jarro de agua fría para los socialistas.

El ambiente era de evidente desánimo, también en el Congreso, donde varios diputados reconocían en los corrillos parlamentarios que no había sido la mejor sesión de control al Gobierno.

La consigna que sigue marcando La Moncloa continúa siendo la misma: resistir. Todo ello en una semana especialmente complicada, que algunos dirigentes califican ya como "la más difícil que recuerdan".

En ese contexto, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, rechazó este martes la posibilidad de que este jueves se votara una iniciativa de Junts que defendía la convocatoria de elecciones anticipadas, un reclamo que empieza a sonar en diferentes partidos como el Partido Nacionalista Vasco e incluso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha apuntado que "resistir por resistir no sirve de nada".

La decisión ha vuelto a acercar las posiciones entre el Partido Popular y Junts, si bien ambas formaciones niegan que exista una negociación en marcha. Pese a ello, dentro del PP hay quienes siguen considerando posible la presentación de una moción de censura incluso antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Desde la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, trasladan, no obstante, un mensaje de prudencia: no esperan movimientos inmediatos, al menos, esta semana.