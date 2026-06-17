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El PSOE, desmoralizado ante la entrada de Zapatero en la Audiencia Nacional: "Ha sido muy duro"

La imagen del expresidente del Gobierno entrando al juzgado ha supuesto un jarro de agua fría dentro de la formación socialista para la que, según fuentes de Moncloa, se trata de la semana "más difícil que se recuerda".

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Montesinos.
José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Montesinos.El HuffPost

"Ha sido muy duro". Así resumen en privado algunos dirigentes del PSOE el impacto que ha tenido la imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entrando en la Audiencia Nacional entre abucheos este miércoles.

Aunque en el partido se daba por descontada su comparecencia y muchos esperaban escuchar sus explicaciones, especialmente en relación con las joyas encontradas en su caja fuerte, la imagen de su llegada ha supuesto un auténtico jarro de agua fría para los socialistas.

El ambiente era de evidente desánimo, también en el Congreso, donde varios diputados reconocían en los corrillos parlamentarios que no había sido la mejor sesión de control al Gobierno.

La consigna que sigue marcando La Moncloa continúa siendo la misma: resistir. Todo ello en una semana especialmente complicada, que algunos dirigentes califican ya como "la más difícil que recuerdan".

En ese contexto, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, rechazó este martes la posibilidad de que este jueves se votara una iniciativa de Junts que defendía la convocatoria de elecciones anticipadas, un reclamo que empieza a sonar en diferentes partidos como el Partido Nacionalista Vasco e incluso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha apuntado que "resistir por resistir no sirve de nada".

La decisión ha vuelto a acercar las posiciones entre el Partido Popular y Junts, si bien ambas formaciones niegan que exista una negociación en marcha. Pese a ello, dentro del PP hay quienes siguen considerando posible la presentación de una moción de censura incluso antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Desde la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, trasladan, no obstante, un mensaje de prudencia: no esperan movimientos inmediatos, al menos, esta semana.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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