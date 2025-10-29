Sigue en directo el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA

Los reyes asisten al funeral de Estado en honor a las víctimas de la DANA en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El homenaje coincide con el primer aniversario de la tragedia. A la ceremonia también acuden las principales autoridades del Estado y los familiares de las 237 víctimas de la DANA, que serán el centro del homenaje.
