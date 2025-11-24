Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: Susana Camarero y Vicente Mompó comparecen en Comisión de Investigación sobre la DANA
Susana Camarero Benítez, vicepresidenta del Consell i Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, y Vicente Mompó Aledo, presidente de la Diputación de Valencia comparecen en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.

Redacción HuffPost
