Sigue en directo la declaración institucional de Carlos Mazón un año después de la DANA
Se cumple un año de la riada en València que dejó 229 personas fallecidas el pasado 29 de octubre. Sigue en directo de la declaración institucional del "president" de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en plena polémica por la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno autonómico durante la catástrofe.

Redacción HuffPost
