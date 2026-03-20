Vamos por partes, que diría el Gobierno de España | La Huffetera
Ahora el dicho cambia. Ya no es un vamos por partes, que diría Jack el Destripador sino vamos por partes, que diría el Gobierno. Tras mucha pelea, el PSOE parece que se ha tomado un poco más en serio lo que lleva meses diciendo, eso de que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía, que es el gran tema de la legislatura, que si el cuatro pilar del Estado de Bienestar y no sé cuántas cosas más. Viendo que eso de sacar un teléfono gratuito no ha servido para bajar los precios, qué cosas, al menos se ha visto obligado a someterse a la presión de su socio minoritario en el Ejecutivo, Sumar, y acceder a aprobar un real decreto que prorroga los contratos de alquiler de los próximos dos años, una reclamación de los sindicatos de inquilinas. Pero no es oro todo lo que reluce. Además de este decreto, el Gobierno ha aprobado otro que apuesta por una rebaja masiva de impuestos, una reivindicación de la derecha.