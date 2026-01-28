Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vídeo en directo de El País: Inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
EN DIRECTO
Inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
Vídeos
Vídeos

Vídeo en directo de El País: Inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF banco de desarrollo de América Latina y el Caribe en alianza con el Gobierno de Panamá, es un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

Redacción HuffPost

Más de Vídeos