Vídeo en directo de El País: Inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF banco de desarrollo de América Latina y el Caribe en alianza con el Gobierno de Panamá, es un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.
