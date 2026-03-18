Pedro Sánchez ve al perro guía tumbado en La Moncloa durante su discurso y el comentario que suelta arrasa

Imagen del perro de la delegación española de los Juegos Paralímpicos en su visita a La Moncloa.

La delegación española en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milano-Cortina, que se han celebrado del 6 al 15 de marzo, ha vuelto a casa con cuatro medallas tras una primera e histórica participación. La esquiadora madrileña Audrey Pascual, a sus 21 años, ha logrado esas cuatro preseas divididas en dos oros, una plata y un bronce.

Este martes, los deportistas junto a entrenadores y representantes tuvieron las visitas oficiales al palacio de La Moncloa y de La Zarzuela para hablar con Pedro Sánchez y Felipe VI y enseñarles, en el caso de Pascual, las medallas conseguidas.

El jefe del Ejecutivo tras saludar a todos los componentes les dio la bienvenida "a vuestra casa, que es el palacio de la Moncloa, que es la casa de todos los españoles y españolas, particularmente de todos aquellos a los que os vemos como referencia de inspiración, compromiso o dedicación, en vuestro caso con el deporte y los valores del deporte".

Sánchez les trasladó "ese orgullo de la sociedad española por veros competir y por todo ese esfuerzo que habéis desplegado y la ilusión que se transmitía". "Ha tenido que ser una experiencia que no vais a olvidar", aseguró el presidente del Gobierno.

Mención especial a Pascual

El presidente también quiso dedicarle unas palabras a Pascual como protagonista principal de estos Juegos Paralímpicos: "Me gustaría hacer una mención especial a quién viene con un montón de medallas. Dos de oro, una de plata y una de bronce".

"Audrey es un honor estar a tu lado y para mí ya el participar en unos Juegos paralímpicos me parece todo un éxito. Es un verdadero honor reconocer en ti a esa referencia deportista que, estoy convencido, muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, ven en todos vosotros y vosotras", subrayó.

Momento viral con el perro

Además, también protagonizó un momento viral con el perro guía de la delegación española. Primero, mientras saludaba a todos los deportistas, también se agachó para acariciarlo y, después, hasta provocó algunas risas con un comentario al verlo tumbado cómodamente durante su discurso.

"Veo que el perro está como en casa, está fantástico, me encanta", aseguró Sánchez en un momento que ha tenido recorrido en redes sociales, ya que recientemente se hizo viral por un vídeo junto a sus perros y por ser bautizado popularmente por muchos como Perro Sanxe.