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Paloma San Basilio recuerda lo que hizo cuando Trump le llamó a la habitación de su hotel: "Ni cuando era más jovencito tenía arreglo"
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Paloma San Basilio recuerda lo que hizo cuando Trump le llamó a la habitación de su hotel: "Ni cuando era más jovencito tenía arreglo"

"Se veía venir".

Rodrigo Carretero
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Donald Trump, presidente de EEUU, y Paloma San Basilio.
Donald Trump, presidente de EEUU, y Paloma San Basilio.GETTY

La cantante Paloma San Basilio ha recordado la escena que vivió con el ahora presidente de EEUU, Donald Trump, tras una actuación que hizo en un hotel de  Atlantic City. 

En una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda, la artista ha recordado: "Una tiene un instinto y eso no tenía arreglo desde el principio. Ni cuando era más jovencito tenía arreglo este personaje". 

"El hotel era suyo y como era fan me contrató para cantar en el casino de Atlantic City y allí se presentó con su helicóptero y entonces luego vino a verme y él estaba ahí en su mesa. Me llamó a la habitación del hotel, pero una que tiene otras cosas mejores que hacer... me estaba desmaquillando y la persona que estaba conmigo le dijo que yo estaba descansando", ha relatado.

"La señora está descansando"

Según dice, lo que le dijo la asistenta fue en concreto: "La señora está descansando". "Y la señora estaba con un ataque de risa porque la verdad es que no pasó nada ni nada, fue una tontería, pero mira la que está liando", ha subrayado.

"Estoy convencida de que si le llegó a decir que sí a lo mejor no tenemos las guerras que está montando por el mundo, pero bueno. Se veía venir, se veía que él iba claramente a mandar y a hacer lo que le diera la gana", ha destacado.

Para que tú veas el acoso..."

Paloma San Basilio ya recordó esta anécdota en el programa Viajando con Chester (Cuatro) con Risto Mejide: "Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía. Entonces yo voy a cantar a Atlantic City. Recuerdo que me dijeron que ese hotel era de Donald Trump y que había ido a verme. Y luego, cuando estaba en mi habitación, me llamó. Pedí que le dijeran que estaba descansando y no me podía poner".

San Basilio aseguró entonces que no se arrepentía de haberle rechazado. "No, no, no, para que tú veas el acoso... el acoso consistía en que me contactaba, venía a verme y luego llamaba a la habitación y luego se iba con el rabo entre las piernas, con perdón, porque realmente allí no pasaba nada".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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