Paloma San Basilio recuerda lo que hizo cuando Trump le llamó a la habitación de su hotel: "Ni cuando era más jovencito tenía arreglo"

La cantante Paloma San Basilio ha recordado la escena que vivió con el ahora presidente de EEUU, Donald Trump, tras una actuación que hizo en un hotel de Atlantic City.

En una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda, la artista ha recordado: "Una tiene un instinto y eso no tenía arreglo desde el principio. Ni cuando era más jovencito tenía arreglo este personaje".

"El hotel era suyo y como era fan me contrató para cantar en el casino de Atlantic City y allí se presentó con su helicóptero y entonces luego vino a verme y él estaba ahí en su mesa. Me llamó a la habitación del hotel, pero una que tiene otras cosas mejores que hacer... me estaba desmaquillando y la persona que estaba conmigo le dijo que yo estaba descansando", ha relatado.

"La señora está descansando"

Según dice, lo que le dijo la asistenta fue en concreto: "La señora está descansando". "Y la señora estaba con un ataque de risa porque la verdad es que no pasó nada ni nada, fue una tontería, pero mira la que está liando", ha subrayado.

"Estoy convencida de que si le llegó a decir que sí a lo mejor no tenemos las guerras que está montando por el mundo, pero bueno. Se veía venir, se veía que él iba claramente a mandar y a hacer lo que le diera la gana", ha destacado.

Para que tú veas el acoso..."

Paloma San Basilio ya recordó esta anécdota en el programa Viajando con Chester (Cuatro) con Risto Mejide: "Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía. Entonces yo voy a cantar a Atlantic City. Recuerdo que me dijeron que ese hotel era de Donald Trump y que había ido a verme. Y luego, cuando estaba en mi habitación, me llamó. Pedí que le dijeran que estaba descansando y no me podía poner".

San Basilio aseguró entonces que no se arrepentía de haberle rechazado. "No, no, no, para que tú veas el acoso... el acoso consistía en que me contactaba, venía a verme y luego llamaba a la habitación y luego se iba con el rabo entre las piernas, con perdón, porque realmente allí no pasaba nada".