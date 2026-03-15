Programa especial de EL PAÍS de la noche electoral en Castilla y León
Castilla y León celebra sus elecciones autonómicas este 15 de marzo. Las encuestas anuncian una victoria del PP, un aumento de votos para VOX y un estancamiento del PSOE. El programa de EL PAIS analizará los resultados de estos comicios con los corresponsales y enviados especiales a las sedes de los partidos políticos y con expertos y politologos que explicarán las consecuencias de estas elecciones y los efectos que puede tener en la política nacional. Entre otras voces, participarán en el programa Javier Casqueiro, Berna González Harbour, Kiko Llaneras, Virginia Martínez, José Marcos, Elsa García de Blas, Juan Navarro; los politólogos Joan Navarro, Óscar Rodríguez y Eva Silván; y el análisis del director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens