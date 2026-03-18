La camisa de Guardiola en el partido contra el Real Madrid se convierte en fenómeno mundial

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, vivió este martes una de esas noches que no se olvidan: su equipo perdió (1-2) en la vuelta de los octavos de la Champions League frente al Real Madrid y quedó eliminado de la competición.

Eso ha provocado que el técnico catalán haya sido el protagonista de multitud de comentarios: sus fans compartían con él la tristeza y sus detractores, que los tiene, hacían sangre y mofas tras la derrota.

Pero más allá de eso, Guardiola ha protagonizado cientos y cientos de de mensajes por un detalle que nada tiene que ver con lo deportivo: la llamativa camisa que eligió para dirigir a su equipo ante el Real Madrid.

División de opiniones

Se trata de una prenda que ha provocado sentimientos muy encontrados. Hay quienes se han rendido ante ella y ya la quieren. "¿Dónde puedo comprar la camisa de Guardiola?", preguntaba un usuario en la red social X.

"Lo que mola la camisa de Pep Guardiola, ¿qué es? Quiero 10 de esas para ayer", dice otro. Pero hay quienes no lo ven tan claro: "Con esa camisa, Guardiola tiene que salir del City ya".

Esa camisa no tiene perdón". "Para mí lo mejor del partido es ver a Guardiola con la camisa de leñador de ir a comer con la Yaya los domingos", dice otro. Y uno más: "Esa camisa que llevaba Guardiola no me la pongo yo ni muerto".

Pep Guardiola, con su comentada camisa. Getty Images

Pero la prenda de ropa no solo ha generado atención entre usuarios españoles. En otros países no ha pasado desapercibida. "La camisa para mí. Guardiola lo clavó", dice una persona. "Al ver a Guardiola con esa camisa puesta en un partido de Champions League... supe que su tiempo en el City había llegado a su fin", bromea otro.

Algunos se han puesto a investigar y han visto que la camisa (o al menos una igual) se puede comprar en la tienda de lujo Luisaviaroma. Se trata de una camisa de algodón de Our Legacy que cuesta 290 euros.