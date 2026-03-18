Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La camisa de Guardiola en el partido contra el Real Madrid se convierte en fenómeno mundial
Virales
Virales

La camisa de Guardiola en el partido contra el Real Madrid se convierte en fenómeno mundial

Del "no me la pongo ni muerto" al "¿dónde la puedo comprar?"

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Pep Guardiola, durante una rueda de prensa.
Pep Guardiola, durante una rueda de prensa.Getty

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, vivió este martes una de esas noches que no se olvidan: su equipo perdió (1-2) en la vuelta de los octavos de la Champions League frente al Real Madrid y quedó eliminado de la competición.

Eso ha provocado que el técnico catalán haya sido el protagonista de multitud de comentarios: sus fans compartían con él la tristeza y sus detractores, que los tiene, hacían sangre y mofas tras la derrota.

Pero más allá de eso, Guardiola ha protagonizado cientos y cientos de de mensajes por un detalle que nada tiene que ver con lo deportivo: la llamativa camisa que eligió para dirigir a su equipo ante el Real Madrid.

División de opiniones 

Se trata de una prenda que ha provocado sentimientos muy encontrados. Hay quienes se han rendido ante ella y ya la quieren. "¿Dónde puedo comprar la camisa de Guardiola?", preguntaba un usuario en la red social X.

"Lo que mola la camisa de Pep Guardiola, ¿qué es? Quiero 10 de esas para ayer", dice otro. Pero hay quienes no lo ven tan claro: "Con esa camisa, Guardiola tiene que salir del City ya".

Esa camisa no tiene perdón". "Para mí lo mejor del partido es ver a Guardiola con la camisa de leñador de ir a comer con la Yaya los domingos", dice otro. Y uno más: "Esa camisa que llevaba Guardiola no me la pongo yo ni muerto".

Pep Guardiola, con su comentada camisa.
  Pep Guardiola, con su comentada camisa.Getty Images

Pero la prenda de ropa no solo ha generado atención entre usuarios españoles. En otros países no ha pasado desapercibida. "La camisa para mí. Guardiola lo clavó", dice una persona. "Al ver a Guardiola con esa camisa puesta en un partido de Champions League... supe que su tiempo en el City había llegado a su fin", bromea otro.

Algunos se han puesto a investigar y han visto que la camisa (o al menos una igual) se puede comprar en la tienda de lujo Luisaviaroma. Se trata de una camisa de algodón de Our Legacy que cuesta 290 euros.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos