En Reino Unido alaban "la Cornualles de España": "Evoca la atmósfera de Tolkien"

Una calle de Santiago de Compostela, una de las ciudades de las que habla 'The Daily Telegraph'.

El periódico británico The Daily Telegraph ha dedicado un artículo a alabar las bondades de una zona de España que llega a definir como "la Cornualles de España", comparándola así con esa zona del extremo sudoeste de Inglaterra.

"Los turistas británicos están descubriendo por fin la 'Cornualles de España", dice en el titular el texto, que afirma que "Galicia, Asturias y Cantabria son el destino perfecto para unas vacaciones de primavera, atrayendo a los visitantes británicos con su encanto tranquilo y auténtico".

El rotativo inglés destaca que el norte de España está viviendo lo que se conoce como "un momento de auge" y en este aspecto destaca las palabras de Sean Tipton, de la Asociación Británica de Agencias de Viajes: "Hace diez años, la gente ni siquiera se planteaba ir al norte de España, salvo para visitar a amigos o familiares. Pero ahora quieren ir a lugares y sentir que los ha descubierto, y cada vez son más conscientes de que el norte ofrece una experiencia española muy diferente a la que tradicionalmente conocemos".

"Para los británicos podría resultar familiar"

Dicho eso, el Telegraph se centrar en describir cómo es esa zona, "desde las Rías Baixas de Galicia, en la costa atlántica, hasta el extremo del golfo de Vizcaya, donde el País Vasco se funde con Francia".

"La 'España Verde', como se la conoce, también comprende las regiones de Asturias y Cantabria, y no podría ser más distinta de los centros turísticos de las Islas Baleares o la árida Costa del Sol . Para los británicos, incluso podría resultar extrañamente familiar, con sus temperaturas suaves y sus exuberantes paisajes bucólicos, sin mencionar la afición por la gaita y la sidra. Su encanto rural y su arraigado atractivo entre los turistas y surfistas españoles, han hecho que incluso se la conozca como 'la Cornualles de España", describe el artículo.

El periódico británico habla de Galicia, de las Islas Cíes, "el caribe de Europa", de Santiago de Compostela y también de los Picos de Europa, "que evocan la atmósfera de Tolkien": "La cultura gastronómica casi religiosa del norte le ha valido una de las mayores concentraciones de estrellas Michelin del mundo, pero la misma reverencia por la tradición y los productos locales se encuentra tanto en la aldea más pequeña como en el restaurante más célebre".

"Los turistas son recibidos con los brazos abiertos"

Además, celebra que el "auge de la España Verde aún no se ha traducido en un número de visitantes ni remotamente comparable al de los destinos turísticos más populares del país": "Quienes la visitan encuentran un lugar donde los turistas son recibidos con los brazos abiertos, en lugar de simplemente tolerados".

"El norte de España parte con ventaja. Ha tenido medio siglo para observar y aprender del turismo en las costas y archipiélagos del país. Y, sabiamente, ha decidido anteponer la responsabilidad a la frivolidad", concluye el Telegraph.