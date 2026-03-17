Uno de los medios más leídos de Reino Unido define así lo que dijo Felipe VI de la Conquista de América

El prestigioso diario británico The Times, uno de los más leídos de Reino Unido, ha dedicado una noticia a las palabras del rey Felipe VI sobre la Conquista de América en el año 1492.

El rey de España ha afirmado este lunes, para sorpresa de muchos, que "hubo mucho abuso" durante la Conquista de América por parte de los españoles que hasta allí fueron en ese año y posteriores.

Unas declaraciones que se enmarcan dentro de la visita a una exposición que se encontraba fuera de su agenda pública, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Ahí ha asegurado el rey que existieron "controversias éticas" en aquel periodo histórico. "Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", ha empezado diciendo el rey.

"Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha afirmado el monarca en unas imágenes que han corrido como la pólvora por las redes.

'The Times' habla del tema

El diario británico The Times se ha hecho eco de las palabras del rey Felipe VI y ha usado unas palabras de lo más llamativas y hablan de "declaraciones sin precedentes".

"Sus declaraciones sin precedentes fueron vistas como un gesto conciliador hacia México en medio de una larga disputa sobre las peticiones de disculpa por las atrocidades de la época colonial que se remontan a más de 500 años", se puede leer en el medio.

Da contexto The Times y ha explicado que estas declaraciones se enmarcan dentro de un contexto diplomático de disputa entre España y México que se remonta a 2019 cuando Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a la Casa Real instándola a unas disculpas públicas por la Conquista.

Críticas de Vox

Las palabras del rey de España no han sentado del todo bien en la ultraderecha española. En redes sociales, el eurodiputado Hermann Tertsch se ha mostrado contrario a las palabras del rey y se ha mostrado "estupefacto".

"Señor, mi Rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que 'mucho abuso' hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución que su Majestad. Estamos estupefactos" ha afirmado en la red social de Elon Musk.

Prosigue Tertsch diciendo que lo de América fue "una inmensa gesta" que se inicia con la reconquista "y el salto glorioso del Atlántico hacia la Nueva España": "Hubo ante todo y más que nada un milagro civilizatorio lleno de generosidad, piedad, ingenio, servicio a los españoles, indígenas y mestizos y entrega a la Corona de España".

"Los posibles abusos existentes en toda comunidad humana son insignificantes frente a los abusos que perpetraban habitantes de aquellas tierras y frente a la colosal y gloriosa obra de la España volcada en la mayor gloria de la Iglesia de Roma y la Corona Española", comenta de nuevo.

Y finaliza: "Francamente, somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles".