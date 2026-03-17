El BOE confirma que el Día del Padre es festivo en estas comunidades autónomas

El Día del Padre no es festivo en todas las comunidades autónomas

A estas alturas del año es normal que quieras un día festivo. La Navidad queda lejos y aún quedan varios días para Semana Santa. Una fecha señalada es el Día del Padre, el 19 de marzo, que justo en 2026 cae en jueves.

Pero el Día del Padre es laborable en la mayoría de comunidades autónomas, sólo hay algunas que lo declaran como descanso. Para saber si tienes que trabajar o no, has de consultar el calendario laboral de tu comunidad.

En esta ocasión es sencillo, ya que sólo 5 comunidades han estipulado el 19 de marzo como festivo. En el resto de España será un día normal, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. Habrá que esperar a la Semana Santa para disfrutar del descanso.

¿Dónde es fiesta el Día del Padre?

Estas son las comunidades autónomas en las que el Día del Padre se ha declarado festivo:

Galicia

País Vasco

Navarra

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Si vives en una de estas comunidades estás de enhorabuena. Podrás aprovechar la jornada para descansar o celebrarlo con tus hijos o tu padre.

Además, al ser jueves es una buena oportunidad para organizar un puente. Si tienes la posibilidad de pedir el viernes 20 libre en el trabajo, dispondrás de 4 días libres seguidos para una escapada o simplemente reponer fuerzas.

Esto no significa que en el resto de las comunidades autónomas haya menos días de fiesta. Las regiones que escogen el 19 de marzo como festivo suelen hacerlo para compensar que otras festividades caen en fin de semana.

¿Cuántos festivos quedan en 2026?

El siguiente festivo nacional a la vista es el Viernes Santo. Además, el Jueves Santo es fiesta en todas las comunidades autónomas excepto en Cataluña y Comunidad Valenciana. Precisamente esta última tiene declarado como no laborable el Día del Padre.

Además del Viernes Santo, el calendario laboral establece que los siguientes días son fiesta a nivel nacional:

1 de mayo, viernes : Día Internacional de los Trabajadores.

: Día Internacional de los Trabajadores. 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad.

Día de la Hispanidad. 1 de noviembre, domingo: Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes.

Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes. 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades.

Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades. 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, viernes: Navidad.

A estos hay que sumar los que te toquen en tu comunidad autónoma y en tu localidad.

Como puedes ver, hay fechas suculentas. Es el caso del 1 de mayo y el 12 de octubre, que se juntan con el fin de semana. También el puente de diciembre para las comunidades que trasladen el festivo del 6 al lunes. Y por último, la Navidad, que también se une al fin de semana.